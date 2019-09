Familjen Benetton, som en gång startade sitt imperium genom att göra färggranna kläder, är i dag giganter inom motorvägar och restauranger utmed vägarna, såväl i Italien som i Europa och Nordafrika.

Systerbolaget Spea ingår i koncernen liksom även flera flygplatser. Båda bolagen leds av holdingbolaget Atlantia.

I förra veckan kom en polisutredning som visade på att man fuskat vid kontrollerna av åtminstone sex broar i en rad olika regioner. Det vanligaste är att man gett broarna en bättre status än vad de i verkligheten har.

På så vis har dyrt underhåll kunnat skjutas upp och Atlantia har sparat pengar. Finanspolisens utredning har hittills resulterat i att tre experter som utfört kontroller har satts i husarrest medan sex andra har blivit avstängda från sina jobb.

De som har jobbat har varit medvetna om de har fuskat. Personalen har använt ”jammer”, en störningssändare som gör det omöjligt att avlyssna telefonsamtal.

Atlantia har försvarat sig med att: ”alla våra broar är absolut säkra”. Aktien för bolaget störtdök i måndags med åtta procent och har endast återhämtat sig marginellt.

”Det sätt på vilket de misstänkta har agerat äventyrar säkerheten på motorvägsnätet på ett mycket allvarligt sätt”, skriver en förundersökningsdomare som leder utredningen.

I måndags meddelade även Atlantias vd Giovanni Castellucci att han vill lämna sin post efter 18 år. Han är en av Italiens bäst Humlan Atlanbetalade chefer. Under 2018 tjänade han 54 miljoner kronor plus en bonus på fyra miljoner kronor. Besked om hans eventuella avgång väntas komma vid den extra bolagsstämma som Atlantia håller under onsdagen.

Frågan om Atlantias fortsatta ställning kan äventyra en hel del i Italiens ekonomi. Atlantia är guldkalven som skall rädda Italiens sorgebarn flygbolaget Alitala och som äger Roms två flygplatser. Kommer Atlantia verkligen att gå in i detta, efter allt som har hänt?

Dessutom finns det starka politiska krafter inom regeringspartiet Femstjärnorna som vill att man i förtid fråntar Atlantia en rad motorvägskontrakt. Luigi di Maio, som nu har blivit utrikesminister i den nya regeringen, har förespråkat detta länge. Enda hindret har hittills varit att det kan bli mycket dyrt att säga upp dessa kontrakt långt i förväg.

Läs mer: Humlan Alitalia borde inte kunna flyga