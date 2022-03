Moskvabörsen förlänger öppettiderna

Förbudet mot blankning – där investerare genom lån av aktier satsar på kursfall – infördes för att bromsa turbulensen när Moskvabörsen öppnades den 24 mars efter en månads handelsstopp till följd av Ukrainakriget.

Blankning är från och med torsdag tillåtet för mäklarhus och banker när det gäller några av de största ryska aktierna, inklusive aktierna i det statskontrollerade gasmonopolet Gazprom och den ryska storbanken Sberbank.

Småsparare omfattas dock fortfarande av ett generellt blankningsförbud. Dessutom kvarstår restriktionerna som förhindrar utländska investerare att göra aktieaffärer – detta handelsstopp gäller enligt Rysslands centralbank tills vidare.

Moskvabörsen förlänger samtidigt öppettiderna på börsen från halvdagar till de reguljära tiderna: klockan 09.50–18.50 lokal tid.

Moskvabörsens Moex-index lyfte med drygt 4 procent i torsdagens handel, med draghjälp från just Gazprom och oljebolaget Lukoil.

Sedan återöppningen den 24 mars har Moex-index gått upp med 5 procent i den reglerade handeln, men sedan årsskiftet ligger Moex-index på minus 31 procent. Merparten av raset kom den 24 februari, dagen då ryska styrkor inledde Vladimir Putins invasionskrig i Ukraina.

Räknat i dollar är nedgången ännu större. Det så kallade RTS-index har tappat drygt 38 procent sedan årsskiftet.

Skillnaden mellan Moex-index och RTS-index förklaras av kraftiga kursfall för den ryska valutan, rubeln.

Rubeln har sedan ryska styrkor inledde invasionskriget i Ukraina rasat mot dollarn. Rubelkursen kretsar sedan några veckor kring rekordsvaga noteringar omkring 120 rubel per dollar. Det kan jämföras med en kurs på 81 rubel per dollar den 23 februari i år och 75 rubel per dollar vid årsskiftet.

