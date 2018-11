Över 50.000 personer har engagerat sig i Facebook-gruppen ”Black Friday - Jag köper det inte”. Bakom gruppen står Naturskyddsföreningen.

– Vi tycker att det är viktigt att vara en motkraft mot den konsumtionshets som det här leder till. Det är ett sätt att försöka få människor att köpa mer än de behöver, säger Karin Lexén.

Black Friday infaller i år den 23 november. Den amerikanska novemberrean har vuxit sig allt större i Sverige. Under årets upplaga väntas försäljningen öka med 18 till 25 procent jämfört med förra året. Det innebär att svenskarna kan handla prylar för upp till 6,6 miljarder kronor, enligt Svensk Handel.

I samarbete med Världsnaturfonden (WWF) och det cirkulära ekonominätverket Cradlenet är Naturskyddsföreningen också en del av projektet ”White Monday” – en dag som infaller den 19 november och som syftar till att lyfta fram cirkulära varianter som alternativ till nykonsumtion. Över 120 företag, organisationer och influencers deltar i kampanjen som genom en webbplats visar upp och ger rabatter på second hand, reparation och hyra av varor.

Karin Lexén Foto: Naturskyddsföreningen

Delar av den julhandel som tidigare skedde i september har flyttats till Black Friday. Var tredje svensk planerar att handla julklappar under shoppinghögtiden. I stället för att köpa prylar till nära och kära i jul rekommenderar Karin Lexén att ge bort upplevelser.

– Satsa på sociala saker som att gå ut och äta eller gå på teater. Man kan också handla på second hand eller göra egna grejer. Baka eller tillverka något om du är händig. Det finns mer själ i den typen av gåvor, säger Karin Lexén.

Enligt Katarina Graffman, doktor i kulturantropologi och en av författarna till boken ”Vi är vad vi köper”, hänger konsumtionen ihop med att fylla den funktion som religionen tidigare hade.

– I sekulära samhällen där det är upp till individen att skapa sitt liv uppstår en tomhet. Det gör att vi försöker fylla livet med andra saker som vi tror ger mening. Det handlar inte bara om konsumtion. Uppgången för mindfulness och astrologi är andra exempel som tyder på detta, säger hon.

Katarina Graffman. Foto: Privat

Förra året uppgick de svenska hushållens konsumtion till 1.977 miljarder kronor, enligt nya beräkningar gjorda av John Magnus Roos vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Det motsvarar ungefär 200.000 kronor per person i Sverige. Jämfört med 2016 är det en ökning på drygt två procent. Under det första halvåret 2018 fortsatte konsumtionen öka med ungefär 2,5 procent.

Samhällsutvecklingen visar sig i vilken typ av prylar eller upplevelser vi köper, enligt Katarina Graffman.

– Vi lever i en osäker tid just nu med polarisering, terrorhot och klimatkris. Det visar sig i att vi köper allt mer till hemmet som blir viktigare som vår fasta punkt, vår trygghet, säger hon.

Enligt Naturvårdsverket släpper svenskarnas konsumtion i genomsnitt ut tio ton växthusgaser om året. För att hålla temperaturökningen under de 1,5 grader som FN:s klimatpanel förespråkar, ska genomsnittsutsläppen per person inte överstiga mer än ett ton per år.

Katarina Graffman är kritisk till dagar som uppmuntrar till ökad konsumtion, som Black Friday och nya Singles Day.

– Om vi vill uppnå någon typ av förändring, vilket troligtvis de flesta vill, måste vi få bort slit- och slängkulturen. Jag tycker att det är helt galet att försöka få människor att konsumera mer än de behöver, säger hon.

Läs även:

Nästan hälften av svenskarna tänker handla på Black Friday

Black Friday-oro över Postnords leveranser

Årets julklapp 2018 – här är prylen som tippas vinna

Så mycket väntas vi handla för i jul