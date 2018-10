Allt du vill veta om Volvos alla polisbilar

De flesta av oss har aldrig suttit i en polisbil, än mindre fått köra en. Den fascinerar, engagerar och förstås skrämmer en och annan.

I dag är polisbilar synonymt med Volvobilar, men så har det inte alltid varit.

Plymouth Valiant från Chrysler i USA var en mycket vanlig syn på vägarna under 1960- och 1970-talet, liksom Volkswagen typ 1 (skalbaggen), men också sportiga Porsche 911 fanns i flottan. Liksom Saab förstås.

Man kan också beskriva polisbilens utveckling i färger. Det började med svarta bilar, när polisen sköttes lokalt. När hela polisväsendet förstatligades 1965 blev det enhetlig svart och vit målning.

1984 kom vit färg med blågul stripe längs sidorna. Fem år senare infördes blåvit lackering och sedan 2005 är det vitt med blågula fält som gäller, enligt en standard i Europa som kallas Battenburgmönster, får läsaren veta.

Volvo V90 Cross country. Foto: Volvo

Enligt Volvo levererades de första bilarna till polisen redan 1929, då modellen PV651 kom. Fyra år senare bildades en statlig polis vid sidan av den lokala. Den statliga organisationen utrustades med 40 stycken uppdaterade bilar med beteckningen PV652.

Vid den tiden byggde Volvo även lastbilar och bussar som hade många komponenter gemensamma med bilarna. En version var piketbussen LV72 med så kallad arrestantkaross med galler i sidorutorna och fasta rödljus på taket.

Den fick dock rykte om sig att vara svårstartad och ersattes senare med en åttacylindrig Packard, en modell som blev närmast legendarisk under namnet Svarta Maja, bovarnas skräck i Stockholm.

Polisen var tidigt ute med att testa ny teknik i bilarna. Redan 1938 utrustades två Volvo PV51 i Göteborg med telegrafi. Hela bagageutrymmet gick åt för att ge plats åt sändare, mottagare, omformare och ett stort blybatteri. Antennen gick över vindrutan och fortsatte över hela taket. Stockholm ville inte vara sämre – där fick tre PV54 tillstånd för telegrafi – och telefoni!

1943, mitt under brinnande krig, hade Stockholmspolisen 16 bilar med radio.

Volvo PV 544

Ett år senare premiärvisade Volvo framtidsbilen PV444, som senare blev PV544. Det var modellen som lade grunden till Volvos framgångar även på export. Den slog också an hos polisen, som köpte in stora mängder. PV:n var het in i det sista. 1965, då modellen lades ner, köpte polisen in 124 bilar, varav elva med sportmotorn på 95 hästkrafter SAE.

Duetten, som var kombiversionen av PV, blev lika uppskattad, inte minst bland hundförare. Den fungerade till och med som piketvagn.

Parallellt med PV satsade polisen på den nyare modellen Volvo Amazon, som i polisutförande fick flera förbättringar. De hade bland annat radialdäck i stället för diagonaldäck, splitterfri framruta och styvare dämpare. Volvo valde att införa flera av polisdetaljerna som standard, bland annat skivbromsar fram.

Sportversionen Volvo P1800 däremot föll inte polisen på läppen. Visst ville man ha ett gäng extra snabba bilar som komplement i flottan, men då var det Porsche som gällde, närmare bestämt modellen 912 och 911, som främst användes i trafikövervakning.

Med senare modeller i 200- och 700-serien liksom 800-serien blev Volvos polisbilar efterfrågade även på en rad exportmarknader – hela 32 länder har eller har haft Volvobilar i polistjänst.

I dag är det V90 Cross country som polisen helst åker i.

Fredrik Nyblad författare till boken ”Volvos polisbilar”. Foto: Privat