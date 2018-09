Bekväm arbetshäst i finkläder

Det kan knappast ha undgått de pickupintresserade att det under de senaste åren rullat ut pickuper från tillverkare som tidigare inte brytt sig om den här typen av lätta lastbilar. Tydligaste exemplet är väl Mercedes-Benz X-klass?

Det mest frapperande med Hilux Ultimate är den goda komforten. Man är van vid skumpiga och bullriga pickup-erfarenheter. Men Hilux imponerar på svensk asfalt; detta trots stel bakaxel med bladfjädrar.

Låt mig i sammanhanget påpeka att det också är en mycket kompetent bil. Till vardags är det bakhjulsdrift som gäller. Men skulle det börja bli ett kämpigt slirigt under hjulen så går det att med ett vred, i farten, lägga in fyrhjulsdriften i hastigheter under 100 km/tim. Blir det än svårare så att lågväxeln måste kopplas in måste bilen stå still. Då kanske det också är läge att med ett knapptryck koppla in diffspärren bak?

I stadstrafiken nöjer jag mig med bakhjulsdrift och det mest ekonomiska körprogrammet samt inkopplad stopp-start-funktion och klarar mig, utan last, med en dieselförbrukning under litern per mil.

Det går att välja ett prestandaprogram också samt möjlighet att växla manuellt med växelspaken.

Hytten är rymlig och fyra åker bra i bilen. Mittplatsen är som mittplatser är...

Den som tänker sig en pickup som livsstilsbil bör betänka att de ofta är långa. Hilux mäter 5,3 meter. Det kräver en del letande i staden att hitta en p-plats som rymmer fickparkering för en sådan bil. Men när man någon gång (?) hittar en sådan plats är det lätt som en plätt att backa in eftersom backkameran ger en så bra bild av var man befinner sig.

Det finns bilar som både är mindre och har bättre i- och ursteg än Hilux. Man får liksom kliva upp när man vill in i bilen.

Men att ha en pickup som livsstilsbil? Äh, det får vara för en stadsbo som undertecknad. Har inte så stora laster och klarar mig därför med 4,27 meter bil.

Hilux är en pigg 50-åring Det var 1968 som produktionen av Hilux startade inleddes. Två dörrar, 1,5-liters bensinmotor som utvecklade 77 hästkrafter, manuell växellåda med fyra växlar och bakhjulsdrift. Generation 2 debuterade 1972. Nu gick det att få en tvålitersmotor med effekten 105 hästkrafter och en trestegad automatväxellåda. Generation 3 rullade ut 1978. Nu gick Hilux också att få med fyrhjulsdrift och fördelningsväxellåda med lågväxel. Generation 4 introducerades 1983 och erbjöd både möjlighet till en extra stor, drygt tre meter, hytt och en tvåliters dieselmotor med eller utan turbo. Mot slutet av sin levnad erbjöds också motoralternativet tre liters bensin-V6:a. Generation 5 betydde större och med längre hjulbas. Året var 1988. Maxlängden kunde nu uppgå till som mest 4,72 meter. Hilux uppträdde också under namnet Volkswagen Taro som den tyska bilfabrikanten byggde 1989-1997. Generation 6 fick sin start 1997. Det stora motorutbudet toppades av en 3,4-liter stor bensin-V6:a och en 3-liters diesel. Femväxlad manuell- eller fyrstegad automatväxellåda var transmissionsalternativen. Generation 7 föddes 2004. Nu gick den att få med maxlängden 5,26 meter. I Europa fick vi hålla till godo med 2,5-litersdieseln men på andra marknader fanns andra motoralternativ. Våren 2015 efterträddes den av den åttonde generationen.