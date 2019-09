Bilen som klarar en granatattack och automateld

Det har gått fyra år sedan statsminister Stefan Löfven uttryckte önskemål om att få åka Volvo i tjänsten – i stället för Audi A8 L som han åker nu. Ett önskemål som nekades av Säpo då Volvo vid tidpunkten inte hade någon lämplig bil som uppfyller de hårda kraven som ställs på ett bepansrat fordon.

Men annat är det i dag när Volvo för första gången kan leverera en bil i den så kallade VR8-klassen, Vehicle Resistance 8, EU-standard för bepansrade bilar. Utvecklingen har skett under två års tid och satsningen drogs igång på grund av att allt fler kunder efterfrågade Volvo-bilar i denna säkerhetsklass.

Den svarta XC90 som står framför mig på Volvos demobana i Torslanda ser i princip ut som vilken XC90 som helst och det är meningen. Skulle det vara uppenbart att detta är en så kallad armerad bil så skulle den kunna bli mer utsatt just på grund av det.

Tittar man närmare på detaljer som kanter av rutor och fälgar ser man att det är något som inte är som vanligt. Majoriteten av rutorna är kraftigt tonade och de som inte är det har en bred svart ram i ytterkanten, det beror på att glaset består av sju lager och är upp till 50 millimeter tjockt. Den enda ruta som går att hissa ner är förarens för att exempelvis lämna passerkort till en vakt, och ändå hålla skalskyddet så intakt som möjligt. Glipan mellan ruta och ram blir dock bara några få centimeter.

Jag greppar handtaget till förardörren och tar i, och får ta i ytterligare lite extra innan dörren svänger upp, kuggarna i de väl tilltagna gångjärnen känns tydligt när den öppnas och jag kan kliva in i kupén. Integreringen av XC90 Armoured-specifik utrustning är mycket snyggt gjord.

Under träpanelen i mittkonsolen sitter knappar som påminner om något från en James Bond-bil. Två av dem går till brandsläckningsutrustning som finns både under huven och under själva bilen i två separata system. En knapp sköter syrgas för att trycksätta kupén vid en eventuell gas­attack och en knapp kan koppla till ett extra batteri vid behov.

Jag får ta spjärn med högerhanden i ratten för att orka stänga den 150 kg tunga dörren som går igen med ett tjoff och det blir knäpptyst i kupén.

Högfast stål har monterats runt kupén. Foto: Robin Törnros

Med en elbils tysthet glider vi iväg och ut på Volvos demobana, detta kan vara den bäst ljudisolerade bilen jag någonsin åkt i. En positiv bieffekt av att montera flera hundra kilogram höghållfast stål runt kupén. Bilen baseras på en vanlig Volvo XC90 T6 AWD Inscription vilket betyder att den drivs av en tvåliters fyrcylindrig motor med turbo som ger 310 hästkrafter.

Armoured-bilarna är lite trimmade och ger 326 hästkrafter och 430 newtonmeter, tänk kraft. Den extra effekten är välkommen då denna bil har totalvikt om 4 500 kg, tjänstevikt cirka 4.100 kg, alltså hela två ton tyngre än en vanlig XC90. En vanlig bil med samma drivlina kan köras 0–100 kilometer i timmen på 6,4 sekunder, för detta bepansrade utförande finns inga officiella siffror men uppskattningsvis tar det strax under tio sekunder. Den extra vikten påverkar så klart även förbrukningen, Volvo utlovar att tanken på 70 liter ska räcka till 40 mil vilket är nästan en liter högre förbrukning per mil jämfört med en vanlig XC90.

Hjulupphängningen i ett stycke stål är rejälare än originaldelarna. Foto: Robin Törnros

Den tungt bepansrade versionen säljs endast via specialbeställning och kostar saftiga 500.000 euro, cirka fem miljoner kronor.

Om statsministern kommer att åka Volvo framöver är det dock svårt att få ett konkret svar på från Säpo.

– Gällande frågor om namngivet bilmärke kan vi säga som så: Vi ansvarar för säkerhet gällande statsledningen men kan inte gå in på specifika personer gällande deras skyddsvärde eller hur hotbilden ser ut. Vi kan därför på grund av säkerhetsskäl inte gå in på specifika krav eller säkerhetsklasser för fordon vi anser krävas för en specifik person, meddelar Säpos presstjänst.

