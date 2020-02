Bilförsäljare kan ligga bakom privata annonser på Blocket

Här hittar du fakta om begagnade bilar

En bra sajt att besöka när man är ute efter en begagnad bil är car.info. Ännu enklare är att ladda ner appen. Då räcker det med att ta en bild på bilens registreringsnummer för att få mängder av fakta.

Dels allt från bilregistret som besiktningssituationen, hur mycket skatt som återstår samt bränsleförbrukning och vikt- och måttuppgifter.

Ägarhistoriken kommer också med och då inte bara de tre senaste ägarskiftena utan alla tillgängliga noteringar. Informationen är gratis och minskar definitivt behovet av andra liknande tjänster som tar betalt.

Även den liknande tjänsten biluppgifter.se är bra. Den är mindre omfattande men man kan via korsinformation från sajten merinfo.se bokstavligt se vilka personer som ägt bilarna.

Via transportstyrelsen.se går det även att få namn och adress på ägare och exakt vad som underkänts på senaste besiktningen. Man söker då via registreringsnummer. Loggar man in via bank-id kan man få ägarlängden via mejl.