Bonusen för laddhybrider riskerar att slopas

Detta är bonus-malus-systemet

Den 1 juli 2018 infördes bonus/malus-systemet. Bilar som släpper ut låga halter koldioxid premieras med låg skatt. Alla har dock ett grundbelopp på 360 kronor.

En statlig bonus ges till bilar med extra låga koldioxidnivåer – under 60 gram per kilometer (70 gram per kilometer från och med 1 januari 2020). Maximal bonus på 60.000 kronor får elbilar, laddhybrider får en bonus beräknad på hur mycket koldioxid som släpps ut medan köpare av gasbilar får 10.000 kronor. Sedan den 1 januari 2020 gäller den tuffare WLTP-körcykeln.