Dubbeltrubbel för Elon Musk – ”tålig” bilruta gick sönder under visning

Under torsdagen lanserade det amerikanska bilföretaget Tesla sin nya Cybertruck – företagets första försök att ta sig in på pickup-marknaden. Under lanseringen råkade företagets chefsdesigner spräcka bilens sidorutor, som skulle vara särskilt tåliga.

Som om det inte vore nog gick en av Elon musks rymdfarkoster sönder under en testflygning på onsdagen.