”Elbilen som sätter en ny standard i klassen”

Jag bestämmer mig för att provocera nya Audi e-tron i ingången till nästa s-kurva. Jag kör medvetet för fort och för snävt. Men bilen drar sig säkert och stabilt ur kurvan i en enda lång skön sladd.

Jag har aldrig kört en elbil som känns så lite elbil som nya Audi e-tron.

Det tyska ingenjörsteamet som står som värd för den allra första testkörningen av Audis nya elbil, suven e-tron, har tillbringat åtskilliga månader i norra Sverige. Där har de fintrimmat chassi, det avancerade bromssystemet, styrningen och framför allt fyrhjulsdriften på Audis första riktiga elbil.

Enligt samma ingenjörer ska botten på den saltsjö som finns intill Bitterwasser Lodge, 30 minuters guppig flygresa sydost om Namibias huvudstad Windhoek, ge samma slags fäste som en svensk vinterväg.

Jag är tveksam till underlaget när jag tar plats bakom ratten på Audi e-tron. Som första journalist får jag chansen att testa manöverbanan. Min instruktör byter bland körprogrammen och förklarar skillnaden. Vi ändrar också inställningen på antisladdsystemet och Audi e-tron byter snabbt skepnad.

Från stabil fyrhjulsdriven familjebil till framhjulsdriven suv med viss understyrning och till slut en effektstark bakhjulsdriven sportbil som älskar att kasta med bakänden runt kurvorna.

På mitt fria varv får jag välja inställning fritt. Och gissa vad jag valde? Den lösa bakänden förstås. Jag kastar runt e-tron i svängarna och det är verkligen så likt en rolig dag i nysnö med en bakhjulsdriven Volvo Amazon. Med den skillnaden att e-tron går exakt dit jag vill. Exakt dit jag styr kör bilen och jag kan lägga framhjulen med centimeterprecision i den perfekta skärningspunkten i kurvan.

Jag har aldrig kört en bil som kunnat visa upp så helt olika personlighetsdrag.

Jag har tidigare testkört Jaguars elbil I-Pace – och blivit imponerad. Audi har byggt sin e-tron på liknande principer, men gått några steg längre. Framför allt är styrningen mera exakt och trots att e-tron är längre och tyngre så känns den lättare.

Audi har trollat bort den lite tunga känslan som många elbilar dras med och även det lite svävande intrycket som gör mig lite lätt åksjuk i flera elbilar. Jo, vissa elbilar känns faktiskt som radiobilar.

Hur har biltillverkaren lyckats?

Ja, Audis enkla beskrivning av Audi e-tron är på 35 sidor. Det är översikten och grunden i den mycket tekniskt utvecklade och potenta bilen. Den som trodde att det var enkelt att bygga en elbil har inte satt sig in i Audi e-tron.

Första provkörningen äger rum på botten av en gammal saltsjö i Namibia. Foto: Jan-Erik Berggren

Fyrhjulsdriften är en hemlighet där Audi blixtsnabbt kan flytta kraft mellan bak- och framaxeln. En elmotor på varje axel, där motorerna också finjusterats för rätt egenskaper för sin position, ger frihet och snabbhet att påverka bilens köregenskaper. När en axel, eller hjul, tappar fäste flyttas kraften till den andra. Det här klarar förstås många konventionella fyrhjulsdriftsystem, men med elmotorer och datorer går det snabbare och är mera direkt.

Brake-by-wire kallas det smarta bromssystemet som både arbetar med fyrhjulsdriften för att stabilisera bilen och med energiåtervinning. När ett hjul tappar fäste flyttas inte bara mer kraft till den andra drivaxeln, utan det hjul på axeln som har fäste kan bromsas en aning. Samma teknik används för att förbättra styrningen och är en anledning till att e-tron styr in så fint och exakt i kurvorna.

Tekniken har provats av andra tillverkare tidigare – främst Mercedes – men inte visat sig vara problemfri. Med elmotorer går det här att göra både snabbare och som en del av bilens stabiliseringssystem och energiåtervinning.

Mycket av informationen visas på en stor bildskärm på instrumentbrädan. Foto: Jan-Erik Berggren

När du släpper gasen återvinns energi och även när du bromsar så återvinns energi innan friktionsbromsarna tar vid. Du märker ingen skillnad, men bilen kan återvinna så mycket som 90 procent av bromskraften och hela 220 kW, mer än i någon annan elbil. Hela 30 procent av räckvidden får Audi ut från energiåtervinningstekniken.

Du kan också välja att öka på eller minska energiåtervinningen – motorbromsen – med paddlar på ratten. Men som Audi-ingenjörerna påpekar flera gånger, det är bara skillnad i körsätt och inte hur effektivt återvinningen arbetar.

Audi är också i dag ensamma om smart kylning och värmeåtervinning från elmotorerna – och hela batteripaket på 95 kWh är monterat i golvet för bästa möjliga viktfördelning och styvhet. Även batteripaket har en avancerad kylning.

Självklart har e-tron också värmepump, värmning av batteriet vid laddning och teknik för både långsam och snabb laddning. Audi e-tron kan laddas med 150 kW och när e-tron Sportback kommer sent nästa år ska det gå att snabbladda med hela 350 kW, mer än någon annan elbil i dag. Det betyder snabbladdning på 30 minuter med e-tron och halva tiden för en Sportback.

Audi e-tron har samma fina säkerhetssystem som Audi A6 och A7 och samma fina instrumentering. Dessutom är e-tron är rymligare än en Q5 och smidigare än Q7.

Audi har som första personbil digitala backspeglar. Foto: Jan-Erik Berggren

När jag åkte till testkörningen var jag nyfiken på hur de nya digitala backspeglarna skulle fungera i praktiken. Men väl på plats är den världsnyheten det kanske minst uppseendeväckande med elbilen e-tron.

Det är dags att en gång för alla sluta jämföra alla nya elbilar med Tesla och deras Model S eller Model X.