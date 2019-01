Kia har firat stora framgångar i Sverige de senaste åren och en efter en landar de nya modellerna rakt i rätt segment. En lagom stor och inte så dyr elbil. En 48 V-hybriddrivlina till populära Sportage. En kaxig liten suv och en rad laddhybrider som faktiskt går att köpa här och nu.

Jag testkörde nya Kia Ceed i Barcelona redan i februari. Jag körde också syskonbilen Proceed i Frankfurt efter sommaren. De två bilarna kompletterades med kombin när Kia kom till Danmark för Car of the Year-juryns årliga testvecka. Och det kommer mer. Kia ska plocka fram en cross country-version av Ceed under 2019.

Det är ett brett modellprogram och en Ceed-familj som står starkt. Kanske så starkt att det här blir Car of the Year 2019. Ceed är i final som en av sju bilmodeller.

Det är svårt att peka ut några svagheter med Ceed kombi. Du får en så där härligt lagom och mellanstor familjekombi som är lätt att tycka om. Bara för att den har allt du behöver när du behöver det.

Kia Ceed har inte den häftigaste bildskärmen. Allt är inte digitalt och bilen kan inte köra av sig självt. Inte än. Visst, det finns filkörningsassistent men precis som i de flesta andra bilar så påverkar assistenten styrningen lite för mycket och den blir onödigt tung.

Förarmiljön är välordnad med stora instrument och en pekskärm ovanför mittkonsolen. Foto: Simon Hamelius

Det finns två körlägen – Sport och Normal – och med en knapptryckning går du från det ena till det andra läget. Sportläget snabbar på den sjustegade dubbelkopplingslådan en aning. Men egentligen är det rätt onödigt, speciellt i en kombi och när det saknas paddlar på ratten.

Drivlinorna är förstås desamma i hela Ceed-familjen och den lilla bensinmotorn på 140 hästkrafter är en trevlig bekantskap. Effektkurvan är faktiskt inte så olik dieselns, vars karakteristiska kraft på låga varvtal inte är något jag saknar.

I undanmanöverprovet uppför sig Ceed väldigt likt konkurrenten Ford Focus. När det börjar gå fort in i konbanan bromsar antisladdfunktionen ner bilen och trots en aning överstyrning så går det att köra igenom banan i 75 km/tim. Det är ett väldigt bra resultat. Styrningen är riktigt snabb när jag behöver svänga mycket.

Kia Ceed klarar autobromsprovet i 45 km/tim, trots att Kia påstår att Ceed ska kunna undvika en krock i 8–85 km/tim.

Bilen sväljer en hel del bagage – särskilt med de bakre ryggstöden fällda. Foto: Simon Hamelius

Kia går lagom snabbt fram med tekniska innovationer och nyheter. Här ligger fokus på att bygga bra och lagom – och prisvärt. Drygt 200.000 kronor för en stor mellanklasskombi – den lastar hela 625 liter under lastskyddet – är ett riktigt bra och konkurrenskraftigt pris. Lägg till ett bra garantipaket (sju års nybilsgaranti) och totalekonomin blir svårslagen.

Läs även: Först provkörningen av eldivna Kia Niro