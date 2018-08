En pålitlig parhäst i 7000 mil

Låt mig börja med att berätta att GTE:n varit en pålitlig partner. Från början var det tänkt att den skulle lämnas åter i vår - men nya villkor internt har förlängt leasingperioden med ett år.

Det för mig osökt in på servicechocken när bilen just passerat 6.000 mil.

Bilen är alert och varslar föraren i god tid när det är dags för service.

Tid bokades hos Volkswagen i Stockholm på samma verkstad där vi en gång hämtade ut bilen.

Servicen kostade 10.002 kronor! Teknikern var noggrann och noterade också att bromsskivorna var redo för byte liksom däcken fram.

Byte av bromsar runt om kostade 12.939 kronor. Däcken inklusive skifte kostade nästan 3.000 kronor.

Sammantaget blir det en nätt kostnad på närmare 26.000 kronor. Det är dyrt med bil.

Snart inom 500 mil är det dags för service igen enligt bilen…

Fast det är klart; en resa med GTE:n till Kontinenten under sommarsemesterns sista dagar lade ytterligare närmare 400 mil på mätaren.

Många olika hotell boddes det på i Danmark, Tyskland och Belgien – men inget av dessa erbjöd någon laddmöjlighet. När vi laddar i garaget på jobbet räknar vi fulladdade med cirka fyra mils räckvidd på enbart el (den officiella räckvidden är fem mil).

Men utan att kunna tillföra el från elnätet till bilen blir bensinförbrukningen kännbar. Vi räknar med 0,58 liter per mil i genomsnitt. Men det går på tyska landsvägar att komma under halvlitern per mil medan rask körning på Autobahn lätt drar upp förbrukningen till 0,68 liter per mil.

Några fina säkerhetsfunktioner i bilen är värda att nämna. Backkameran, och dess förnämliga placering som gör att den bara fälls ut vid behov, gör att man alltid får en ren och fin bild av vad som finns bakom bilen.

Den smarta farthållaren i kombination med autobroms är en god vän att hålla i handen när man försöker hålla god marschfart längs Autobahn bara för att upptäcka att många lämnar högerfilen i ynka 100 km/tim för att köra om någon lastbil.

Jag förstår inte att de vågar!?

Förr sa man att det var svenskar och andra ovana som inte riktigt såg sig för på Autobahn … nu skulle jag säga att det är en god samling av förare från samtliga länder i Europa inklusive tyskar som dödsföraktande sakta kastar sig ut i vänsterfilen.

En svaghet hos vår farthållare/autobroms är att systemet har svårt att upptäcka ensamma motorcyklister. Men två motorcyklister i bredd går bra; då detekteras de av bilen.

Golf GTE är en pigg bil med 204 hästkrafter som gör körningen enkel. Att ta sig ut längs motorvägspåfarten eller göra en omkörning på landsväg går snabbt, säkert och effektivt.