Erik Wedberg: Bilvärdet rasar – när kommer upproret?

12:18 kronor. Så mycket kostar en liter bensin just nu. Det är en väldig skillnad mot de 16:89 kronor per liter som priset nådde som allra högst i fjol. Rena utförsäljningen. Och med den prisdumpningen borde det väl ha tystnat i de olika bensinupproren som har samlat hundratusentals upprörda bilister?

Nej. I bensinupproret 2.0 ligger nu fokus på att det rekordlåga oljepriset gör att bensinpriset i Sverige snart bara består av skatt. I bensinupproret 3.0 (jo, det finns faktiskt ett till, ett slags antiuppror) är stämningen upprörd för att bensinpriset är för lågt.

Vad båda upproren och alla deras hundratusentals medlemmar blundar för är att bränslekostnaden spelar en mer eller mindre marginell roll för hur mycket det kostar att äga och köra en bil.

Om vi räknar på att en någorlunda genomsnittlig bilist kör 2.000 mil per år med en bil som drar 0,7 liter bensin per mil innebär det en årskostnad på 17.000 kronor med dagens bensinpris. Med det rekordhöga bensinpriset för ett år sedan var årskostnaden 23.000 kronor. Det ger en merkostnad på cirka 500 kronor per månad.

Det låter mycket, men på samma tid som bensinpriset har rasat från 17 till 12 kronor har en genomsnittlig Volkswagen Golf tappat 20.000 kronor i värde. Det är en månadskostnad på drygt 1.600 kronor som de allra flesta bilägare blundar för.

I coronakrisens spår vet ingen vad som kommer att hända med bilars andrahandsvärden. Nybilsförsäljningen riskerar att drabbas hårt, och i värsta fall dra med sig begagnatförsäljningen, vilket kan leda till att din tre år gamla Golf rasar ännu mer i värde. Då är dags att starta ett nytt uppror – värdeminskningsupproret.