Fem drivmedel som kan utmana elbilen

Vi är sedan länge förbi den tid då bilen per definition gick på bensin eller diesel. Nu är det snarare frågan om vi inom en snar framtid kommer att ta det för självklart att bilen är eldriven. Antalet eldrivna bilmodeller blir fler och fler, försäljningen ökar i rask takt och tillgången på laddplatser blir bättre och bättre.

Elbilarna ser helt enkelt ut att ha tagit ledningen i kapplöpningen om framtiden och spås av de flesta förstå-sig-påare stå för merparten av nybilsförsäljningen inom en överskådlig framtid.

I Norge tycks man redan ha valt spår för framtiden. Genom kraftiga skattelättnader har norska bilköpare uppmuntrats att välja elbilar före bensin- och dieselbilar och det har gett resultat. Av alla nyregistrerade bilar i Norge under årets första sex månader var 45 procent helt eldrivna.

I Sverige var elbilsförsäljningen relativt blygsam med knappt fem procent under samma period, men trenden är positiv. Under första halvåret 2018 var elbilarnas marknadsandel knappt en procent.

Elbilen släpper inte ut några avgaser under körning, men koldioxid och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen kan uppkomma när elen produceras. Nästan all el på den svenska marknaden produceras genom vattenkraft, vindkraft och kärnkraft och beräknas ge mycket låga utsläpp av växthusgaser, men eftersom Sverige under vissa perioder importerar el från flera europeiska länder där elen framställs på andra sätt kan elen inte sägas vara helt utsläppsfri.

För att kunna jämföra olika bränslen med varandra pratar man i branschen om koldioxidekvivalenter per megajoule (CO2e/MJ). Det ger ett visst mått på hur stor miljöpåverkan bränslet har i förhållande till hur mycket rörelseenergi det ger. Svenskproducerad el har ett växthusgasutsläpp på cirka 13 gram CO2e/MJ. Vanlig bensin orsakar utsläpp på 90 CO2e/MJ, enligt statistik från Energimyndigheten.

För den som vill köra en miljövänlig bil, men inte en elbil, är alternativen än så länge få och marginaliserade på marknaden. Vätgasbilen framställs ofta som den långsiktiga lösningen på miljövänliga transporter som ska ta över efter elbilen.

I Sverige finns fem ställen där det för närvarande går att tanka vätgas. Foto: Martin Öberg

De två är nära besläktade. Vätgasbilen är i stora drag en elbil där batterierna är utbytta mot en vätgastank och en bränslecell. I bränslecellen omvandlas vätgasen till elström, värme och vattenånga och elen används för att driva en elmotor av samma sort som i vanliga elbilar. Fördelen med vätgas är att det går betydligt snabbare att tanka än att ladda en elbil.

Gasen som bilen kan bära med sig räcker dessutom till längre körning, de modeller som finns i dag har en räckvidd på upp till 70 mil innan de behöver tankas. Ett framtidsscenario där elbilar körs korta sträckor inne i städer och vätgasbilar används för längre resor med krav på snabba tankstopp är därför inte otänkbart.

Vätgasutvecklingen går långsamt. Det går inte att räkna till fler än två modeller som är i närheten av att säljas till vanliga bilköpare i Europa, men för att få köpa vätgasbilen Nexo av Hyundai måste du be väldigt snällt och betala mycket pengar.

Kanske är framtiden betydligt enklare än vätgas, el och bränsleceller. Kanske kommer vi att kunna fortsätta köra med de vanliga förbränningsmotorerna, men med andra bränslen.

HVO, biogas, etanol och syntetisk bensin är drivmedel som med små modifieringar kan användas i de förbränningsmotorer som sitter i de allra flesta bilar i dag och dessutom kan distribueras i den befintliga infrastrukturen, det vill säga de vanliga bensinmackarna.

Anläggning för produktion av syntetisk bensin i Karlsruhe, Tyskland. Foto: DPA/TT