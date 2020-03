Ford Kuga som laddhybrid – en snål och hård typ

Det har sett tungt ut för Ford på den svenska bilmarknaden de senaste åren. Marknadsandelen har legat farligt nära en procent. Det ska avhjälpas med ett gäng färska suvmodeller och några laddhybridalternativ. Nu kommer man med tre suvar som alla går att få med olika grader av elektrifiering. Minst är Puma och störst är nya generationen Explorer som kommer under sommaren.

Mellanalternativet är Kuga som kommer i tre olika hybridutföranden. Vi kör laddhybriden som officiellt kallas Plug-in Hybrid, den väntade storsäljaren i Sverige.

Under baksätet finns ett batteripaket med kapacitet för upp till 14,4 kilowattimmar och vid starten är det laddat till 85 procent. Elmotorn har inga problem att driva bilen på egen hand ända upp till motorvägshastighet trots relativt få hästkrafter. Ford anger en möjlig elektrisk räckvidd på upp till 5,6 mil.

Fyra körlägen finns. EV Auto innebär att bilen sköter sig själv, EV Now ger körning på enbart el. EV Later är en sparfunktion för att kunna köra på el i ett senare skede och EV Charge betyder att fokus läggs på att ladda upp batterierna.

Provkörningsbilen är en så kallad förseriebil och vi får inte veta hur vridstark elmotorn är, men klart är att det egentligen inte behövs mer kraft än så här. Med mer skulle framhjulen ha svårt att få fäste.

Kuga PHEV kommer bara i framhjulsdrivet utförande, den som vill ha fyrhjulsdrift hänvisas till mildhybriddieseln eller den vanliga hybriden. Det är synd, utbudet av fyrhjulsdrivna laddhybridsuvar är litet och här hade Kuga kunnat hitta en nisch.

När elen är slut märks det att Kuga har en steglös växellåda, men inte lika surrig under acceleration som Toyotas motsvarighet. Den andra är att bilen går ganska mycket på el trots att färddatorn säger att elen är slut.

Kugan pytsar ut el när den tycker att så är lämpligt. Det gör att förbrukningen blir förhållandevis låg. Vid lugn körning hamnar vi strax under 0,6 liter per mil. Det är en siffra som få laddhybridsuvar kan matcha. Siffran enligt den europeiska WLTP-körcykeln är 0,14 liter per mil.

Dumt nog är fjädringen hård, på dålig väg är den direkt obekväm.

Även styrningen är nervös, det går inte att hitta något lugn i körningen.

Framför ratten finns en helt digital instrumentering med grafik som är snygg och tydlig och på mitten av instrumentpanelen finns en pekskärm med inte alls lika modern eller snygg grafik.

Nya Kuga är nio centimeter längre, fyra centimeter bredare och två centimeter lägre än tidigare. Baksätessoffan går att skjuta några centimeter i längdled och benutrymmet för baksätespassagerarna är riktigt bra, till viss del tack vare det två centimeter förlängda avståndet mellan fram- och bakhjul.

Bagageutrymmets angivna volym på 645–1.530 liter är rejält mycket bättre än Volvo XC60 (505–1.432 liter). Tyvärr går det bara att fälla baksätesryggen i två delar och någon genomlastningslucka finns inte i hos provkörningsbilen.

Nya Kuga kommer även med två dieselmotorer och två bensinmotorer helt utan elassistans. Att köpa laddhybriden kostar på. Grundpriset för Kuga PHEV med ST-Lineutrustning är 436.200 kronor – omkring 140.000 kronor mer än billigaste bensinmotorn med 150 hästkrafter med Titanium-utrustning. Men glöm inte bort att laddhybriden får en klimatbonus på hela 37.152 kronor vid köp. Då är man nere på ett pris under 400.000 kronor och det borde räcka för att konkurrera med bilar som Volkswagen Passat GTE och Volvo V60 T8 Twin Engine.

