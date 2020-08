Form före funktion på eldrivna Peugeot 208

Eldrivna e-208 kostar från 359.900 kronor men med hjälp av statens subventioner landar priset på 300.000 kronor, vilket fortfarande är mycket pengar för en småbil.

Men bilen har en dragningskraft och är riktigt snygg med sin bulliga men ändå rena design. Inte mycket avslöjar att den går på el, bara att avgasrör saknas och ett blått ”e” på bakstolparna.

Invändigt är det än mer vild design. Peugeot har vågat ta i men på viss bekostnad av logisk funktion. Knapparna i mittkonsolen, som påminner om en orgel, är snygga men kräver viss inlärning.

Instrumentet framför ratten med två ovanpåliggande skärmar ger tredimensionell känsla. Onödigt, men snyggt. Foto: Glenn Lindberg

Ratten är liten och täcker hastighetsmätaren, vilket resulterar i att du måste sänka ner den i knäet. Med mina 180 centimeter är det dock inget problem.

Räckvidden är enligt den stränga WLTP-körcykeln 34 mil vid blandad körning, och det tycks stämma bra på min provtur. Elförbrukningen i stan är låga 1,2 kilowattimme per mil men kryper uppåt 1,6 kilowattimme per mil på landsväg för att snarare bli 1,8 kilowattimme per mil på motorväg.

Färden är skumpig över potthål men ojämnheterna sväljs med en fast känsla och bilen känns balanserad när vägen svänger.

E-208 regenererar bromskraften när gaspedalen släpps, likt andra elbilar. Många bromsar för hårt men här är funktionen fint balanserad.

Först vid motorvägsfart letar sig bullret in. Elmotorn är dock knäpptyst, eldrift är ingen garanti för tyst motor.

Stolarna kramar åt fint. Peugeot e-208 ser ut som sitt bensinsyskon och kan bli inkörsporten in i elbilsvärlden för många.

Självstyrningen, som kostar 1.900 kronor extra men ingår i näst högsta utrustningsnivån GT-line, vill gärna placera bilen exakt mitt i filen men får ändå godkänt. Bäst blir det när man slår av funktionen och låter farthållaren arbeta ensam då bilen har en mildare form av filhållningsassistent som ”tar över ratten” om du kör över väglinjen. Den kan också hålla avståndet till bilen framför automatiskt.

Standardutrustning är riklig. Det enda som inte ingår, och som bara går att få i de högre utrustningsnivåerna, är märkligt nog dödavinkelvarnare.

E-208 kan snabbladdas med 100 kilowatt, vilket ger fullt batteri på drygt 30 minuter, och har en ombordladdare på 11 kilowatt för laddning hemma via laddbox.

Bilen är välbyggd och samtidigt lekfull men mindre än till exempel Hyundai Kona electric och Renault Zoe med samma pris. Är du villig att göra avkall på lastutrymmet? Det är stor skillnad på bilar som lastar nästan inget och lastar lite.