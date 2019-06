Första provkörningen med Volvos Tesla-utmanare Polestar

Just nu: spara 50%

Bredvid oss på den soldränkta asfaltplanen står två Polestar 1 ur den lilla serieproduktionen av prototyper. Lansering av ett helt nytt bilmärke sker inte varje dag även om vi svenskar nu får vänja oss efter Geely Groups uppköp av Volvo Cars år 2010.

Både Lynk & Co och Polestar är båda exempel på Geelys Kinaetableringar i Västsverige där den tekniska kunskapen kommer från Europa men produktionen samt en stor del av försäljningen är ämnad för och i Kina. Namnet Polestar känns igen från förr inom Volvo men då var det namnet på racingverksamheten och på senare år blå specialversioner av Volvomodeller med högre effekt.

Men i takt med bilindustrins elektrifiering köpte Volvo Cars upp Polestar och gjorde märket till koncernens stora elbilsmärke.

Första bilen är Polestar 1 som har sina rötter djupt ner i Volvomyllan men trots allt elbilssnack är den bara en laddhybrid.

Jag kör en provslinga med båda förserievagnarna. Trots att farten trissas upp gör mjukheten i fjädringen, den fasta stötdämpningen i kombination med välavvägd styrkänsla tillsammans med ursinnig kraft att man aldrig vill sluta köra fort med Polestar 1.

Tempot blir betydligt lugnare på allmän väg utanför de hemliga avspärrningsstängslen men körglädjen förtas inte för det. Fart är inte alltid allt.

För oss svenska motorjournalister som vant oss vid att köra drösvis med nya Volvo 60- och 90-seriebilar känner man igen sig bakom förarplats, vilket är lite synd.

Foto: Hans Hedberg

Framför föraren i instrumentklustret saknar provvagnen något som berättar att det är en Polestar. Nu är det Volvo-look för hela slanten. Man har helt enkelt plockat Volvos infotainmentsystem Sensus rakt av. Det är synd. Vi har redan i vintras fått se instrumenteringen på den nya Polestar 2 som är en ren elbil. Den har ett nytt, eget, modernare app-baserat system. Det här känns snöpligt i en helt ny bil.

Batterierna tar plats av bagageutrymmet. Foto: István Csiszár

Annorlunda dörrsidor som blandas med interiörpaneler i kolfiber pyntade med kromlister höjer känslan ombord. Man sitter djupt, på liknande vis som hos gamla P1800, baksätet är trångt och passar bäst som en andra bagagehylla eftersom det ordinarie bagageutrymmet rymmer ynka 125 liter på grund av att batterierna stjäl plats.

En snygg inredningsdetalj är kontrasterande färgsättning på fram- och baksäten. Glastaket släpper in solstrålarna ner i den sittbrunnen. Kvällstid får vi stå ut med varumärkesreklam när Polestar-polstjärnan indirekt lyser upp och speglar sig i det glasade taket.

Framstolarna ger bra stöttning på de kurviga vägstråken mellan Borås och Göteborg. Motorljudet är artificiellt tonsatt i valt Power-läge, men låter ändå inte så att det stör. Polestar 1 känns allra bäst när man inte kör fullt ut så att turbofyran slipper tjuta i högan sky. Körd upp till cirka 80 procent av kapaciteten får elkraften i symbios med förbränningsmotorn allra störst effekt, känsla och verkningsgrad.

Polestar hävdar att man lättat bilen med 230 kilo med nya lättviktsmaterial. Understället är fortfarande i stål baserat på Volvos så kallade SPA-plattform som Volvos större modeller baseras på. Det gör att säkerhet och krockstruktur lika bra eller bättre som i exempelvis Volvo S60.

Ungefär hälften av tekniken hos Polestar 1 – bensinmotor, chassi och grunduttryck – kommer rakt av från Volvo i och med symbiosen med den Volvos SPA-arkitektur. Resterande 50 procent är Polestar-specifikt såsom exklusiva materialval, förbättrade chassiförändringar och hela den elektriska drivlinan.

Polestar 1:s motor kommer från Volvo. Foto: István Csiszár

Total systemeffekt är 608 hästkrafter och när alla tre elmotorer plus bensinmotorn laddar på för fullt finns 1.000 newtonmeter i vridmoment – tänk kraft - att leka med. Det är i paritet med vissa lastbilar och fördelat på 480 newtonmeter som driver bakhjulen och resten framhjulen.

Batterierna väger totalt 342,5 kilo och total kapacitet är 34 kWh – vilket är mycket i laddhybridsammanhang med det som borgar för att de ska kunna komma upp mot 15 mil på el.. Eftersom Polestar 1 genomgår sluttester finns inga exakta förbrukningssiffror men enligt den nya europeiska och mer verklighetsnära WLTP-körcykeln för laddhybrider ska räckvidden vara 12,5 mil och bensinförbrukningen uppges preliminärt till 0,21 liter per mil. Koldioxidutsläppen ska enligt Polestar landa under den viktiga CO 2-gränsen 50 g/km. Något annat vore att skjuta sig i foten.

Allt har sitt pris och i fallet Polestar 1 är det skyhöga 1.699.000 kronor, enda tillvalet är matt lack som kostar 50.000 kronor extra. Hemskans massa pengar men låg produktionstakt (cirka 500 bilar per år) borta i kinesiska Chengdu-fabriken och uppdämt globalt kundbehov lär säkra de första årsförsäljningarna.