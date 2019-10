Fynd eller fälla – DN testar tre begagnade laddhybrider

Mitsubishi Outlander PHEV

Den låga bränsleförbrukningen gör Outlander Plug-In åtråvärd på begagnatmarknaden. Kör man bara på el stannar notan på drygt två kronor per mil. Körsträckan på el är drygt tre mil i verkligheten men även om du kör kortare så kan bensinmotorn gå i gång för att hålla i gång kupévärmen vintertid. Problemet löstes 2016 med en knapp som tvingar bilen att gå på el.

2018 förbättrades Outlander med en starkare 2,4-liters bensinmotor och även elmotorn fick högre effekt. Batteriet blev något större och räckvidden förlängdes. Bilen kan snabbladdas även om det inte känns nödvändigt med tanke på batteriets lilla storlek.

Ett tomt batteri laddas fullt på mindre än fyra timmar i en vanlig stickkontakt. Vill du ladda snabbare krävs en laddbox för cirka 10 000 kronor inklusive installation.

De fåtal fel som har kommit till vår kännedom har berört antisladdsystemet, som när det har strulat även påverkat farthållaren, kollisionsvarnaren och ABS-systemet. På elbilar används bromsarna sällan så kontrollera bromsskivor och parkeringsbroms, som har varit ett problem på årsmodell 2014-2016.

Tre återkallningar har förekommit: fel på servostyrningen, den automatiska farthållaren och det nyckellösa systemet. Outlander var den första laddhybriden på marknaden, och just åldern ger den en fördel om du är ute efter en billig laddhybrid.

Mitsubishi Outlander PHEV 2014-2018 Teknik Motor: Bensin. 4-cyl. 1 .998 cm3, max effekt 121 hk. 2 elmotorer á 82 hk. Total systemeffekt 203 hk. Litiumjonbatterier 12 kWh. Kraftöverföring: Motorn fram, fyrhjulsdrift. Fartresurser: Toppfart 170 km/tim, acc 0-100 km/tim 11,0 s. Bränsleförbrukning (EU-norm): 0,18 l/mil vid blandad. körning. Ekonomi/tillgång Årlig skatt: 360 kr Helförsäkring (man 45 år, landsbygd): 8 .844 kr Helförsäkring (man 45 år, Stockholm): 12.190 kr På annons just nu: 55 stycken Riktpriser (1.500 mil/år) 2016: 223.000 kr 2015: 180.000 kr 2014: 154.000 kr Plus Fyrhjulsdrift, bra vinterbil Bra lastutrymme Minus Törstig utan el Rost på parkeringsbroms Ett bra köp för dig som vill ha en laddbar, rymlig kombi med fyrhjulsdrift. Visa mer

VW Passat laddhybrid. Foto: Patrik Lindgren

Volkswagen Passat Sportscombi GTE

Detta har varit den bäst säljande Passaten tack vare lågt förmånsvärde och låga driftkostnader i kombination med hög komfort och bra utrymmen.

Batteriet räcker för i praktiken drygt tre mil på eldrift. Kör du bara kortare sträckor kan det att gå månader mellan tankningarna. Elmotorn är stark och tillsammans med bensinmotorn är prestandan riktigt bra.Att ladda det 125 kilo tunga batteriet på 9,9 kilowattimmar tar drygt fyra timmar i en vanlig väggkontakt. Har du en laddbox tar det två och en halv timme. Snabbladdning är inte möjlig.

För den som vill köra så rent och billigt som möjligt finns en knapp på växelspaken som ger 100 procent eldrift. Är det kallare än tio minusgrader vägrar dock bilen att gå enbart på el. Passat har god åkkomfort och bra utrymmen. Kupén är femsitsig, i baksätet sitter även tre vuxna bra i bredd. Enda nackdelen är den höga och breda mittröskeln (kardantunneln) som besvärar mittpassageraren. Passat GTE lastar bra men något sämre än övriga versioner med bensin- eller dieselmotor eftersom batteriet tar lite av lastutrymmet under golvet. Fabriken anger 483 liter eller 1 613 liter med fällda ryggstöd.

Laddhybridversionen har de goda egenskaper som har gjort Passat omtyckt genom åren. Kvalitetskänslan finns där, med bra passform i detaljerna. Komforten är likaledes hög. GTE innebär en relativt hög utrustningsgrad, och därutöver såldes en mängd tillval till bilen.

Volkswagen Passat Sportscombi GTE 2016-2018 Teknik Motor: Bensin. 4-cyl. 1 395 cm3, max effekt 156 hk. Elmotor115 hk. Litiumjonbatteri 9,9 kWh. Kraftöverföring: Motorn fram, framhjulsdrift. Fartresurser: Toppfart 225 km/tim, acc 0-100 km/tim 7,6 s. Bränsleförbrukning (EU-norm): 0,16 l/mil vid blandad körning. Ekonomi/tillgång Årlig skatt: 360 kr Helförsäkring (man 45 år, landsbygd): 6 .672 kr Helförsäkring (man 45 år, Stockholm): 10 .285 kr På annons just nu: 138 stycken Riktpriser (1.500 mil/år) 2018: 278.000 kr 2017: 259.000 kr 2016: 235.000 kr Plus Rymligt bagageutrymme Vanlig modell Minus Ingen fyrhjulsdrift Ingen eldrift under tio minusgrader Ett bra köp för den som vill ha en snabb kombi med snål eldrift. Visa mer

Volvo V60 plugin. Foto: Patrik Lindgren

Volvo V60 AWD D5 Twin Engine

Till skillnad från andra valde Volvo att kombinera eldrivningen med en dieselmotor och fyrhjulsdrift. En elmotor på 70 hästkrafter för korta körningar, och en snål dieselmotor för långkörningarna. Modellen kom ut 2013, innan dieselmotorteknik blev tabu.

När bilen lanserades hade den utöver elmotorn en 231 hästkrafter stark dieselmotor och en prislapp på hela 526 000 kronor. Försäljningen gick trögt och 2016 kom en billigare version, V60 D5 Plug-In med en svagare dieselmotor.

Kör man mycket långresor är det bättre att välja en vanlig diesel och slippa ett batteri på över 100 kilo. Batteriet är på 11,2 kilowattimmar och laddas ur en väggkontakt på knappt fem timmar, men kan inte snabbladdas. Välj körläget ”pure” om du vill köra på el, en räckvidd på omkring tre mil på el är möjlig.Volvo V60 har tyvärr problem med paketeringen. V60 har redan i vanliga fall ett trångt bagageutrymme. I Volvos laddhybrid ligger batteriet under lastgolvet och kapar därmed lasthöjden. Det är svårt att ens få in kabinväskor under insynsskyddet. Konceptet med dieselmotor och elmotor är smalt. Laddhybrider köps ju av de som kör tre mil i taget, de är inte direkt dieselkunder. På begagnatmarknaden är priset fortfarande högt. Volvos laddhybridalternativ må vara komfortabel men den är en dålig kombi att lasta i. Räckvidden på el är inte bra, och som långresebil finns det bättre alternativ. Utan elmotor.

Volvo V60 AWD D5 Twin Engine 2013–2018 Teknik Motor: Diesel. 5-cyl. 2 .400 cm3, max effekt 163 hk. Elmotor 68 hk. Litiumjonbatteri 11,2 kWh. Kraftöverföring: Motorn fram, fyrhjulsdrift. Fartresurser: Toppfart 210 km/tim, acc 0-100 km/tim 9,0 s. Bränsleförbrukning (EU-norm): 0,18 l/mil vid blandad körning. Ekonomi/tillgång Årlig skatt: 1.103 kr Helförsäkring (man 45 år, landsbygd): 8 .232 kr Helförsäkring (man 45 år, Stockholm): 10.279 kr På annons just nu: 102 stycken Riktpriser (1.500 mil/år) 2018: 290.000 kr 2017: 271.000 kr 2016: 252.000 kr Plus Snål dieselmotor Bra komfort Minus Dåligt lastutrymme Dyr Ett bra köp för dig som behöver släp. Max dragvikt är 1.800 kg. Visa mer

