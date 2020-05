Gasdrivna Skoda Kamiq är svår att räkna hem

Nog för att elbilar inte släpper ut någon koldioxid efter sig, men hur klimatsmarta är de under tillverkningen? Undersökningar i ämnet spretar åt olika håll.

Varför pratas det inte mer om gasbilen? Klimatsmart och snällare för plånboken än en elbil. Nya gasdrivna Skoda Kamiq G-tec kostar 21.600 kronor mer än sitt bensinsyskon. Och oavsett om din gasbil är konverterad i efterhand eller direkt från fabrik får du 10.000 kronor i bonus. För en renodlad elbil blir bonusen 60.000 kronor.

Skoda Kamiq G-tec har samma grundmotor som sitt bensinsyskon men kan också drivas på CNG, ”compressed natural gas”, engelska ord för fordonsgas. Gasen består till största del av metan och utvinns bland annat ur avloppsslam och källsorterat matavfall.

Under lastgolvet döljer sig två av tre gastankar, vilket inkräktar aningen på utrymmet. Foto: Glenn Lindberg

Kamiq G-Tec är svagaste motorn i modellprogrammet och går bara att få med manuell växellåda, men de 90 hästarna är pigga. Det gäller bara att träffa rätt i växellådan, annars blir motorn trött.

Invändigt råder ordning och reda men miljön känns daterad. Baksätet är rymligt även för vuxna och med fällda baksäten stuvar jag in en cykel utan större problem. Men bagagegolvet går inte att sänka då två av tre gastankar förvaras där under.

Vid kontrollbesiktningen måste tankarna kontrolleras, så skyddande kåpor måste plockas bort innan. Alternativt ska du ha med ett intyg som försäkrar om att det är gjort av annan auktoriserad part, exempelvis en verkstad.

Gastankarna rymmer 13,8 kg gas som ska räcka till 41 mils körning. Vid blandad körning når jag knappt 30 mil, efter det går den sömlöst över till att drivas på bensin från dess nio liter stora tank. Tyvärr är det även då bilen går som bäst.

Ett kilogram gas kostade vid provkörningen 17:99 kronor. Foto: Glenn Lindberg

Färddatorn uppger en snittförbrukning på gas på 0,5 kg per mil i blandad körning. Vid provkörningstillfället ger det en kostnad på nio kronor per mil. Kamiq med bensinmotor på 115 hästkrafter drar 0,58 liter per mil och då blir milkostnaden 9:28 kronor. En närmast försumbar skillnad. Årsskatten är dock låg, 360 kronor per år mot bensinversionen som kostar 3.312 kronor per år de första tre åren.

Det går ändå inte riktigt räkna hem. Elbilen är dyr i inköp men har låg driftkostnad, en rejäl bonus och en pigg elmotor. Plus att andrahandsvärdet står sig bra.

I en gasbil får du en tröttare motor till samma pris som en bensinare. Men du gör i alla fall miljön en tjänst.

Ordning och reda i förarmiljön. Foto: Glenn Lindberg

Skoda Kamiq G-Tec Miljö Koldioxidutsläpp: 101 gram/km. Gasförbrukning: 5,6 m3/mil. Miljöförmåner: Ja, 10.000 kronor i miljöbonus Ekonomi Pris: 239 100 kronor. Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år. Garantier: Nybil 3 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, assistans förnyas vid varje intervallservice. Teknik Motor: Tre cylindrar, 1 liter, 90 hk, 160 Nm vid 1.800-3.800 varv/min. Drivning: Framhjulsdrift. Växellåda: Manuell med sex växlar. Acceleration 0–100 km/tim: i,u sekunder. Toppfart: 176 km/tim. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 424/119/153 centimeter. Bagagevolym: 400–1.395 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. Tjänstevikt: 1.394 kg. Maximal släpvagnsvikt: 2.518 kg. Betyg del för del: Köregenskaper 2 Säkerhet 5 Miljö 5 Komfort 3 Ekonomi 3 Totalbetyg = 18 av 25 Plus Miljövänlig. Rymlig för sin storlek. Bra baksäte. Minus Daterad interiör. Motorn kan vara aningen slö på gas. Ingen lastlucka i baksätet. Visa mer

