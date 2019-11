Håll rätt på skatten när du köper bil

Från och med första september i år mäts alla bilars förbrukning i den nya mätmetoden WLTP som är betydligt mycket närmare verkligheten än gamla NEDC. Det innebär att de siffror som svensk bilskatt beräknas på ökar, i vissa fall dramatiskt.

Den gamla mätmetoden NEDC har rötter ända tillbaka till 1980-talet då bilarna var betydligt enklare konstruerade. Att mäta en modern bils förbrukning med NEDC ger alldeles för låga värden. Skillnaden mellan uppmätta värden och verklig förbrukning har stadigt ökat i takt med att bilarna fått mer utrustning.

Det är bakgrunden till den tuffare körcykeln WLTP. Den ersätter gradvis NEDC. Första steget togs i september 2017 för nya modeller och det andra i september 2018 då alla nya personbilar omfattades. Under en övergångstid redovisas värden för både NEDC och WLTP, men när den årliga fordonsskatten ska beräknas i bonus-malus, då gäller det lägre värdet – till utgången av 2019. Från den 1 januari nästa år baseras skatten – eller mer korrekt malus-delen i bonus-malus – på utsläppen enligt WLTP.

Ett problem med detta är att kunder som beställt en ny bil men ännu inte fått den registrerad före 1 januari 2020 riskerar att hamna i en annan skattesituation än vad de räknade med när de beställde sin bil.

När beslutet om bonus-malus togs 2017 visste ingen hur resultaten i WLTP skulle bli. Därför lades en passus in om att 2019 se över utfallet. Det har nu skett, och beskedet är lugnande åtminstone för de kunder som låg nära gränsvärdena. Fram till nyss var det maximalt 60 gram koldioxid per kilometer som gällde för att hamna i bonus-fållan i skattesystemet, mellan 60–95 gram kostade 360 kronor per år i skatt de första tre åren, medan bilar som släpper ut mer än 95 gram koldioxid per kilometer åker på malus-skatt, alltså en sorts straffskatt för att den inte är tillräckligt miljövänlig.

Det avgörande just nu är dock att efter en överenskommelse mellan regeringen, Centern och Liberalerna så höjs den nedre gränsen från 60 till 70 gram koldioxid per kilometer, vilket till exempel ”räddar” kvar Volvo XC60 T8 Twin Engine som bonusbil då den släpper ut exakt 70 gram enligt WLTP. XC90 T8 som släpper ut 79 gram ligger kvar i mittenfållan och kostar 360 kronor per år i skatt.

De nya skattesatserna är i många fall så pass höga att de för en privatperson är viktiga att hålla reda på. Exempelvis Volkswagen Tiguan med tvåliters dieselmotor och fyrhjulsdrift (släpper ut 186 gram koldioxid per kilometer enligt WLTP), går från 6 544 kronor i skatt med mätsiffror enligt NEDC till 11.737 kronor per år de första tre åren när WLTP-beräknad skatt börjar gälla.

Branschorganisationen Bil Swedens vd Mattias Bergman är både positiv och negativ till förändringen i skattesystemet:

– För bonusbilarna har regeringen valt att justera gränsvärdena för bonus från 60 till 70 gram koldioxid per kilometer. Anledningen till denna justering är att fler av laddhybriderna ska få behålla sin bonus, vilket är bra, säger han.

– En kraftig fordonsskattehöjning kommer att slå hårt mot personbilar, men framför allt för lätta lastbilar där också utbudet när det gäller klimatbonusbilar är begränsat, säger Mattias Bergman.

I dag har konsumenterna och företagen ett begränsat utbud att tillgå vid köp av klimatbonusbilar inom många fordonsklasser. Det gör att konsumenterna och företagen inte har samma möjlighet att välja ett fordon med låga utsläpp utan endast välja att betala en hög­re skatt, som för vissa modeller nu kommer att fördubblas.

– Detta slår speciellt hårt mot många småföretagare som är beroende av sina transportfordon. Detta kan leda till att man väljer att avstå från köp och i stället fortsätter att köra sitt gamla fordon, vilket riskerar att bromsa förnyelsen och därmed sänkningen av koldioxidutsläppen, fortsätter Mattias Bergman.

– Fordonsindustrin har länge arbetat för att få WLTP på plats. Det är dock olyckligt att införa WLTP i bonus-malus redan från årsskiftet eftersom vi vet att inom de kommande två åren lanseras ytterligare cirka 100 elbilsmodeller och lika många laddhybrider på den svenska marknaden, vilket då ger konsumenterna fler val, säger Mattias Bergman.

– Dessutom kommer bonus-malussystemet att göras om under nästa år vilket har aviserats i 73-punktsprogrammet. Att förändra skattesystemet två gånger inom loppet av två år är inget önskvärt scenario, menar han.

– Att köpa ett fordon är ett stort finansiellt beslut och är svårt då teknik och affärsmodeller nu förändras, men blir ytterligare mer komplext med nya skatteregler. Både branschen och konsumenten behöver tydlighet och framförhållning och inte mer av ryckighet, säger Mattias Bergman.

Uppfattningen att kortsiktigheten i skattesystemet är långt ifrån optimal delas av föreningen Gröna Bilister som dock ställer sig kritiska till höjningen av bonusgränsen.

– Politikerna gör bilindustrin en björntjänst när de så snabbt ändrar i systemet och ger fördelar till miljömässigt sämre bilar. Konsumenterna blir konfunderade, säger Martin Prieto Beaulieu, generalsekreterare Gröna Bilister. Det är bråttom med klimatomställningen, och alla behöver tydliga, tuffa och långsiktiga regler. Inte tvärtom.

– Gröna Bilister välkomnar WLTP och anser att det är självklart att man ska basera skatter och styrmedel på mätmetoder som speglar verkligheten bäst. Det som är mest uppseendeväckande är att bilindustrin verkar som om de har blivit tagna på sängen och ser sig som offer. Man har ju arbetat med WLTP i flera år! Alla vet att NEDC inte höll måttet och det har funnits en tidsplan för den här moderniseringen, fortsätter Martin Prieto Beaulieu.

Nya mätmetoder Sedan 1 juli 2018 gäller ett bonus–malus-system för nya lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar). Det innebär att den som köper ett nytt fordon med låga, eller inga, utsläpp får ett bidrag (bonus). Fram till den 31 december 2019 beräknas de lätta fordonens utsläpp enligt EU:s tidigare mätmetod NEDC. Från den 1 januari 2020 kommer EU:s nya mätmetod för fordonens utsläpp, WLTP, att ligga till grund för bonus–malus-systemet. Visa mer

