Här är bästa vinterdäcken för is och snömodd

Vinterdäck är en så kallad sällanköpsprodukt och en normal bilist köper vinterdäck vart fjärde, femte år. Dessutom är däck kanske inte den roligaste produkten att lägga pengar på. Men testresultaten visar tydligt att med rätt däck kommer du att ha betydligt bättre säkerhetsmarginaler när det verkligen behövs.

Under 19 år av däcktestande har vi aldrig hittat ett billigt däck som presterar bättre än de dyra. Däremot har vi flera gånger hittat dyra däck som underpresterar. Därför måste du vara påläst inför ditt däckköp, det finns inga genvägar.

Teknikens Världs stora vinterdäcktest spänner över alla underlag. Is, snö, vått och torrt. Och det är lika tydligt i år som alla tidigare år, det finns inget däck som klarar att leverera bra prestanda på alla underlag. Enkelt uttryckt och hårt generaliserat kan vi säga att däcken klarar antingen is och snö eller vått och torrt. Givetvis blir verkligheten en lång gradering, men sanningen ligger inte långt från den där generaliseringen.

Årets testvinnare är det dubbade däcket Continental Icecontact 3. Prestationen på is och snö flyttar gränserna för hur ett vinterdäck ska arbeta när vintervägarna ligger iskalla. Greppnivån är högre än för alla andra dubbdäck och det enda däcket som på allvar kan utmana är det nordiska dubbfria Continental Contivikingcontact 7. Detta kan tyckas märkligt och under testet är vi inte säkra på testresultaten. Så vi testar om och om igen, men alltid med samma resultat. Vid broms­testerna är det dubbade Continentaldäcket strået vassare.

Dubbade Goodyear Ultragrip ice arctic och nordiska dubbfria Nokian Hakkapeliitta R3 ligger alldeles efter dubbfria Continental, det är med andra ord tätt i toppen.

Testets stora negativa utropstecken på is och snö är dubbade Nokian Hakkapeliitta 9 som inte alls presterar på samma nivå som nämnda konkurrenter. Greppet står inte att känna igen i det finska dubbdäcket, Nokian tappar fästet tidigare och är inte alls lika enkelt att hantera främst på is. Dessutom är bromsprestandan på is avsevärt sämre, i samma klass som ett mediokert dubbfritt däck. Varför det presterar så vet vi inte, men resultaten kommer från tester som repeterats om och om igen. Testmetoden står pall men däcket går bet.

Sämsta däcket på is- och snövägar är dubbade Kormoran Stud 2, ett lågprisdäck från ett märke där Michelin figurerar som ägare i bakgrunden. Synd att den frans­ka däckbyggarkulturen inte följde med i affären. Kormoran Stud 2 är att betrakta som årets verkliga botten­napp. Så vad du än gör, undvik Kormoran Stud 2.

På våta vägar, vid vattenplaning och i det förrädiska slasket så vänds resultatlistan upp och ner.

De mellaneuropeiska dubbfria vinterdäcken klarar sig allra bäst, här presterar de dubbade samt de nordiska dubbfria däcken radikalt mycket sämre. Detsamma gäller när vi testar greppnivå på vått, de mellaneuropeiska däcken är näst intill lika fasta och fina i uppträdande som sommardäck. Därtill med stora säkerhetsmarginaler. De dubbade och nordiska dubbfria däcken är mjuka, saknar precision och når inte alls upp till samma greppnivå. Vissa av dem sladdar farligt i svängarna.

På torra vägar och vid vår undan­manöver – kallad älgtestet – följer resultaten samma trend, de mellaneuropeiska är bäst. Dessutom märker vi i komforttesterna ute på vanliga svenska landsvägar att dubbade Continental Icecontact 3 har stabilitetsbekymmer, däcket saknar det lugn som kännetecknar ett väl presterande vinterdäck. Här går nordiska dubbfria Continental Conti­viking contact 7 bäst av alla.

Nordiska dubbfria Nokian Hakkapeliitta R3 rullar lättast av alla och ger en bränsleförbrukning som är 4,8 procent lägre än testets tyngst rullande däck, dubbade Gislaved Nordfrost 200. Att de dubbade däcken generellt skulle rulla tyngre stämmer inte då dubbade Good­year Ultragrip ice arctic rullar nästan lika lätt som Nokian på vår testbana.

Tydligt är att de mellaneuropeiska dubbfria däcken hör till de mest tungrullande i testet.

Än så länge finns inga däck som är bra på allt. Och det finns inga genvägar till det perfekta däcket. I stället måste du bestämma dig för vilka som är de viktigaste funktionerna i ett däck för just dig och dina ­behov. Du måste tänka på hur och var du kör med din bil. Först då kan du köpa däck som kan bli testvinnare även för dig.

Ta hjälp av våra tips här intill och gör ett medvetet val.

Testvinnarna i delmomenten Bäst på isväg: Dubbade Continental IceContact 3 och nordiska dubbfria Continental ContiVikingContact 7. Bäst på snöväg: Dubbade Continental IceContact 3 och Gislaved NordFrost 200. Bäst på is/snöbroms: Dubbade Continental IceContact 3. Bäst på våt/torrbroms: Mellan­europeiska dubbfria Michelin Alpin 6. Bäst på våta vägar: Mellan­europeiska dubbfria Continental WinterContact TS 860. Bäst vid slask och vattenplaning: De tre mellaneuropeiska dubbfria däcken Continental WinterContact TS 860, Michelin Alpin 6 och Goodyear UltraGrip Performance Gen-1. Bäst i älgtestet: Mellaneuropeiska dubbfria Michelin Alpin 6. Bäst stabilitet och komfort på torr väg: Nordiska dubbfria Continental ContiVikingContact 7. Bäst bränsleeffektivitet: Nordiska dubbfria Nokian Hakkapeliitta R3. Undvik de här: Kormoran Stud 2. Visa mer