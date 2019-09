Högre skatt för husbilar – myndighet gav fel besked

– Vi är besvikna eftersom myndigheterna gav ett helt annat besked i juli. Nu intensifierar vi kampen där vi menar att husbilarna är ett miljövänligt semesteralternativ, säger Maria Valentin, engagerad i bransch­initiativet Husbilskampen.

Husbilar med stora motorer och därmed höga utsläpp av koldioxid blir lidande när Transportstyrelsen byter metod för att beräkna fordonsskatten. Tidigare har bilarnas utsläppsvärden baserats på den standardiserade mätmetoden för förbrukning – som i Europa kallats NEDC. Men efter ett beslut i EU ska hela bilbranschen redovisa utsläppsvärden baserade på en tuffare mätmetod med namnet WLTP – och som ligger närmare verkligheten.

Förbrukningen, och därmed utsläppen av koldioxid, ökar i vissa fall med så mycket som 20 procent, vilket i sin tur ger betydligt högre fordonsskatt.

Husbilar drabbades hårt av bonus/malus-skatten när den infördes 1 juli 2018. I många fall höjdes skatten från 6.000 kr/år till drygt 15.000 kr/år. Och nu är det dags igen.

Övergången från redovisning enligt NEDC-metoden till WLTP-metoden drabbar nya husbilar. Bransch­initiativet Husbilskampen har under en längre tid försökt att få politiskt stöd för en generell sänkning av fordonsskatten för husbilar på 50 procent. Husbilskampens argument är att husbilen är ett miljö­vänligt semesteralternativ och att husbilarna bara används halva året.

I somras fick Husbilskampen besked från Transportstyrelsen att effekten av införandet av WLTP-metoden inte skulle drabba husbilarna. Men nu har Transport­styrelsen ändrat sig och införandet av den nya mätmetoden slår med full kraft från och med den 1 september.

– Vi är så klart besvikna. Transportstyrelsen erkänner att de gjort fel men det är allvarligt när en myndighet går ut med felaktiga uppgifter, säger husbils- och husvagns­företaget Forsbergs Fritidscenters vd Maria Valentin som är aktiv i Husbilskampen.

Maria Valentin och Husbilskampen ger inte upp och tror att de ska kunna åstadkomma en förändring.

– Nu fortsätter vi Husbilskampen för att driva på politiker i rätt riktning och påpeka nyttjandet av husbilarna och att det är ett miljövänligt sätt att semestra, säger Maria Valentin.

Husvagns- och husbilsbranschen samlas nästa vecka på Elmia-området i Jönköping för den årliga mäs­san. Där kommer fordonsskatten att bli en glödhet fråga och Husbilskampen förbereder flera aktiviteter.

Transportstyrelsen har erkänt att de gav felaktiga uppgifter i somras.

– Vi har tidigare lämnat felaktiga uppgifter om att beskattningen av husbilar inte påverkas och det beklagar vi, skriver Jonny Geidne på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Den nya beräkningen av utsläppsvärden gäller de husbilar som registreras efter den 1 september i år.

– En tumregel som vi använder är att en normalstor husbil som i dag kostar 40 kronor per dag i skatt kommer med denna förväntade dubblering kosta cirka 80 kronor per dag de första tre åren, därefter mindre än 40 kronor per dag, säger Maria Valentin.

Husbilskampen har också mött kritik då vissa menar att det är fråga om en rimlig skatt på en dyr vara med höga koldioxidutsläpp.

– Det vi vill se är en rimlig beskattning av husbilar. Att taxera husbilar på samma sätt som en personbil trots att husbilen används endast hälften så mycket är varken rimligt eller rättvist, säger Maria Valentin.

Utsläppstest och skatter Tidigare har EU:s utsläppstest varit alldeles för släpphänt. Testen i labbmiljö har inte alls speglat vad bilen dragit och släppt ut ute på vägen. I lagstiftningen finns därför övergångsregler. De innebär att tillverkaren under en period måste ta fram koldioxidvärden för både nya WLTP- och gamla NEDC-metoden. Det betyder att en testad husbil kommer att bli beskattad utifrån något av följande alternativ: 1 En husbil som bara har ett WLTP-värde kommer att bli beskattad utifrån det värdet. 2 En husbil som även har ett NEDC-värde kommer att bli beskattad utifrån det värde som är lägst av NEDC och WLTP (vanligen NEDC) om husbilen tas i trafik första gången senast 31 december 2019. Från och med 1 januari 2020 gäller dock att det värde som är högst av NEDC och WLTP ger underlag för beskattningen. I praktiken betyder det att WLTP då gäller fullt ut och att en högre fordonsskatt gäller för husbilar som registreras efter 1 januari 2020.

