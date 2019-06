Honda CR-V som hybrid kostsam för både ägaren och miljön

Just nu: spara 50%

Efter en provkörningsperiod med nyckfull vår som ackompanjemang är det inte helt lätt att avgöra vad fördelen ska vara med att låta bensinmotorn spela andrafiol. Den direkta drivningen ombesörjs nämligen mestadels av två elmotorer, stöttade av en bensinmotor med uppgift att driva en generator som matar elmotorerna med direktverkande ström. I högre farter kan det omvända gälla – bensinmotorn tar över huvuddelen av kraftleveransen till den fyrhjulsdrivna bilen.

Lägre bensinförbrukning skulle ju vara ett gott skäl. CR-V som hybrid är hyfsat snål, men inte snålare än konkurrenter med mer konventionella hybridlösningar. Som lägst mätte vi under 36,4 mils körning upp ett snitt på 0,69 liter per mil. Det är bra, men så rullade också vår lätt lastade CR-V Hybrid AWD då i mycket lugn takt under blandad körning på landsväg och i storstad.

Att med tyngre tryck på gaspedalen höja förbrukningen är lätt. Bilen ska enligt deklarationen dra 0,55 liter bensin vid blandad körning, ett värde som inte har något att göra med verklig körning. Enligt den tuffare körcykeln WLTP är förbrukningen i själva verket 0,74 liter/mil.

Den som har behov av att koppla till släp med hög vikt ska inte välja hybrid-CR-V. Oavsett körkortsbehörighet är det max 750 kilo som gäller, närmast en halvering jämfört med vad föregångarna mäktade med. Din älskade häst får bli kvar i stallet.

Utrymmesmässigt är dock vår provbil ingen besvikelse, den japanska suven är alltjämt en bagageslukare av rang, med god bredd vid lastning och förhållandevis lågt liggande tröskel.

Som förare är det lätt att trivas i nya CR-V. Bilen upplevs som stor – vilket den också är med sina 460 centimeter i längd – men är ändå klart lättkörd. I parkeringssituationer blir det lite tuffare, inte helt lätt att hålla reda på var hörnen befinner sig. P-assistansen fungerar dock bra, ska sägas, även om min misstänksamhet mot dessa system är grundmurad.

Körningen går lätt som en dans, med hög grad av stabilitet som ger ett intryck av pålitlighet. Den steglösa automatlådan av typ CVT, manövrerad med knappar på mittkonsolen, är mycket följsam – inga knyck eller tvekande tilltag. Det handlar inte om någon sportbil, men det finns ett sportläge som ger mer skjuts, parat med ett något plågat ljud från Hondans motorpaket.

Fyrhjulsdriften sattes inte på hårda prov i vårvädret. Några tecken på senkommen reaktion i greppet kändes dock aldrig av.

I stadstrafik är bilen nästan spöklikt tystlåten för de åkande. Det bidrar till den mycket goda komfort som alla ombord kan njuta av i den rymliga kupén. Även i högre farter känns det ombonat att färdas med CR-V-hybriden.

Merkostnaden för en Honda CR-V Hybrid AWD, jämfört med samma bil med enbart bensinmotor, ligger på mellan 40.000 och 65.000 kronor, beroende på utförande. Att få igen de pengarna i form av exempelvis lägre bensinnota torde bli en svår uppgift.