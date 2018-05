I3 en fräck och körglad elbil - men med för hög prislapp

Lilla i3 från BMW har varit något av en designfavorit på redaktionen. Djärva futuristiska linjer, men också ett stänk av retro med de bakhängda bakdörrarna.

Karossen är i kolfiber och inredningen till stora delar gjord av återvunna material. Trots att bilen funnits sedan 2014 väcker provbilen beundrande blickar i stan.

Jag parkerar vid en av ingångarna till köpcentret Bromma blocks där det finns laddstolpar - lediga dessutom - alldeles vid ingången.

– Wow, vilken snygg bil, säger en kvinna som kommer på cykel. Ja, vilken fräck färgkombination, säger hennes man som kommer strax bakom.

Jag håller med. Svartlack mot vinrött ger fin kontrastverkan. Tonade rutor bak (tillval) förstärker effekten. De stora hjulen, 20 tum, ger bilen ett extra kaxigt intryck.

S i modellbeteckningen får tydas sport. Effekten i elmotorn, som sitter monterad baktill och driver bakhjulen, är 184 hästkrafter. Standardversionen av i3 har 170 hästkrafter. Vridmomentet har ökat med åtta procent till 270 newtonmeter.

Chassiet är sänkt en centimeter och har styvats upp med vassare krängningshämmare, fjädring och stötdämpare. Resultat: sportig och körglad till tusen, men till priset av stötigare gång. Inte ens i comfortläget blir det särskilt mjukt. Men vilka reaktioner, inte bara från stillastående vid rödljusen, utan även i styrningen, särskilt märkbart när man väljer läge Sport. Och i antisladdsystemet som tillåter att man kastar ut lite med bakvagnen vid provocerad körning.

BMW anses ju vara förarens val, den som vill ha ut mer av sin bil än att bara transporteras från en punkt till en annan. i3s lever verkligen upp till det. Den är klart vanebildande.

Lägg till att den saknar avgasrör och att den mäter bara fyra meter på längden så förstår du hur miljöbra den är och hur lätt den är att parkera i trånga storstaden.

MEN. Prislappen som börjar på 406.900 kronor känns närmast svindlande hög med tanke på vad man får: en bil för endast tre passagerare, minimalt bagageutrymme – och, pinsamt nog, – endast fyra stjärnor i krockprov, bland annat för klent skydd mot pisksnärtskador. Plus att räckvidden är endast 20 mil i verklig trafik. Batteriets kapacitet är 33 kWh.

Karossformen med bakdörrar hängda i bakkant ser kul ut och ska göra insteget lite lättare till de två platserna därbak. Men i vardagsanvändning märker man ganska snart avigsidorna. Det blir fler moment. Man måste först öppna framdörren och sedan leta med fingrarna efter handtaget som sitter på sidan av bakdörren. Stängning måste ske i omvänd ordning; bakdörren först.

Bagageutrymmet är trångt med högt placerat golv. De båda laddarna tar irriterande mycket plats. Foto: Lasse Swärd

Bagageutrymmet är trångt med ett golv som visserligen är plant, men som ligger högt upp, nära lastkanten eftersom batteri och motor tar allt utrymme därunder. Det bakre ryggstödet går dock att fälla i relationen 60/40. Under huven fram finns ett litet utrymme för småsaker.

Förarmiljön är rätt avskalad. Det finns två skärmar, varav en bakom den tvåekrade ratten, som inte vinner något designpris om jag får sitta i juryn. Något som irriterar är placeringen av startknappen och växelföraren. Den har formen av en tjock klump och är placerad på höger sida om rattstången där den är svår att nå, särskilt när rattens ena eker skymmer.

Den stora infoskärmen i mitten med systemet Idrive har fått uppdaterad form (nytt gränssnitt) och fungerar bra. Det är lätt att ställa in musik, navigation, mobil och liknande.

Sammanfattningsvis är i3 en liten, fräckt formgiven elbil med sportiga prestanda och förnämliga köregenskaper. Betyget dras ner av ej fullgod säkerhet, opraktiska bakdörrar, stötig gång även i comfortläget och alltför högt pris.