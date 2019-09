Jonas Fröberg: Därför blir Frankfurt bilsalong den sista

Denna första mening i texten skulle ha handlat om något annat: en klämkäck övergång till en uppräkning av de nyaste elbilarna som visades upp på Frankfurts bilsalong – som funnits sedan 1907 och hittills varit en unik konstant i bilvärlden.

Men nu hålls den för sista gången. Det finns inget beslut om det, men det är min fasta övertygelse. För årets salong liknar nämligen ingen annan; den förebådar bilsalongernas död - och ett massivt skifte till något nytt.

Låt oss hålla upp begreppet bilsalong i höstljuset: I decennier har de utgjort de stora mötesplatserna i bilvärlden. I Europa är det Genève på våren och om hösten vartannat år i Frankfurt och Paris. Alla i branschen träffas närmast dygnet runt under två dagar – innan allmänheten får komma in och begapa allt nytt. Under stor glamour lanseras nya modeller och vi journalister får tillgång till bilvärldens högsta chefer för tuffa intervjuer. Under ytan dunkar huvudvärken om industrins alla problem i takt med billanseringarnas techo-slingor.

Så brukar det vara.

Men nu händer flera saker samtidigt:

Världens största biltillverkare Toyota, liksom Volvo Cars, fransoserna Peugeot och Citroën tillsammans med Ferrari, Mazda, Chrysler och Fiat stannade hemma.

De håller hellre egna lanseringar där de får tala ostört och få större genomslag – till en bråkdel av monterpriset i Frankfurt.

Men även de som ska köpa bilarna – besökarna – överger. I år väntas runt 700.000 besökare – en minskning från 2017 års 800.000 och de 920.000 som kom år 2015.

Här måste man resa frågan: håller bilen som samtidsfenomen på att tappa sin status som drömobjekt?

Det leder oss in på nästa trend: övergången till framtidens mobilitet, som kunde vara två ord fullproppade med snömos, men handlar om att vi faktiskt snart åker elektriskt, att teknik för självkörande bilar tar stormsteg framåt och att bilar alltmer blir uppkopplade datorer som på sikt kan effektivisera trafikströmmar dramatiskt.

De stora bilbolagens klassiska affärsmodell – att tillverka och sälja bilar (som ställs ut på bilsalonger) – ifrågasätts därför och mässarrangören försöker närmast desperat gifta ihop bilbolagen med techsektorn – bland annat med en egen konferens här om ny mobilitet.

Låt oss med allt detta i bakhuvudet gå runt på salongens blå mattor – och upptäcka.

Vi börjar med ett stopp hos Volkswagens nya elbil ID.3 – salongens största stjärna, vars ”billiga” version ska kosta under 30.000 euro – i Sverige strax under 350.000 kronor – och kunna susa 33 mil på el.

Omsusad som få var Porsche Taycan – Porsches första elbil vars toppmodell heter Turbo S (trots att den inte har någon turbo) och levererar 750 hästkrafter. Den gör 0 till 100 kilometer i timmen på 2,8 sekunder och det stora 90 kilowattimmarsbatteriet ger en räckvidd på drygt 41 mil. Den har ett så kallat 800 voltssystem (en vanlig bil har 12 volt) vilket framför allt betyder att den kan snabbladdas med 350 kilowatt.

Porsche Taycan är märkets första elbil. Toppmodellen heter turbo även om den saknar just turbo. Foto: Ali Lorestani

I Hondas monter glänste Honda-e, den lilla elbilen vars konceptversion som kom för två år sedan var betydligt snyggare och renare i formerna. Det svenska priset startar på 370.200 kronor och räckvidden blir 20 mil. Ehhh, oj då. Frågan är vem som vill köpa den när den större VW ID.3 med 13 mils längre räckvidd är 20.000 kronor billigare. Lansering sker nästa sommar.

BMW:s concept 4 var en försmak av nästa generations 4-serie med en enorm grill. Det är ingen elbil men ska också vara förlaga till kommande elbilen i4.

Men så finns som vanligt ett enormt självförtroende hos, låt oss säga, bilar med mindre del eldrift.

Hos Lamborghini glänste supersportbilen Sián FKP 37, som faktiskt är en mildhybrid. Dels finns en 6,5 liters bensinmotor på 774 hästkrafter - till det kommer en liten elmotor som driver i låga farter. Liksom Porsche Taycan gör den sprinten 0 till 100 kilometer i timmen på runt 2,8 sekunder. Trots priset på 2,38 miljoner euro är alla 63 exemplar slutsålda. Namnet är en hyllning till den just avlidne VW-patriarken Ferdinand Piëch, vilken som vd i Volkswagen 1998 drev igenom att köp av Lamborghini. (FKP 37 står för Ferdinand Karl Piëch och 37 är födelseåret).

Bild 1 av 2 I Lamborghinis monter visades superbilen Sián FKP 37, som är en mild hybridbil. Foto: Ali Lorestani Bild 2 av 2 Foto: Ali Lorestani Bildspel

En annan bil som lanserades med stort självförtroende var elbilen… nej, förlåt… Land Rovers nya generation av terrängjeepen Defender – den grovhuggna arbetshästen som ägarna älskar att hata. Den kommer med både bensin- och dieselmotorer och nästa år som laddhybrid. Markfrigången är nästan en skollinjal hög på bilen som återfinns mitt i en trend som handlar om återgång till fyrkantigt och mekaniskt tillsammans med Suzukis lilla jeep Jimny.

På väg ut går vi förbi ett stort antal poliser med pistoler i hölster på benen och automatkarbin på magen.

Beredskapen för klimataktioner känns högre än alla tidigare år tillsammans,

Bilbolagen som sysselsätter 13,8 miljoner människor i Europa påverkar samhället på många sätt – speciellt klimatmässigt.

Bilindustrin har själv kraftigt motarbetat strängare koldioxidkrav i Europa.

Bild 1 av 3 Foto: Ali Lorestani Bild 2 av 3 Foto: Ali Lorestani Bild 3 av 3 Foto: Ali Lorestani Bildspel

Väl ute möter oss sammanbitna Greenpeaceaktivister. De blåser upp en 25 meter hög svart ballong med kemiska beteckningen för koldioxid – ”CO2”. Deras måltavla är suvarna – stadsjeeparna – som de menar ökar koldioxidutsläppen. I Europas fallande bilförsäljning första halvåret ökade suv-försäljningen med 5,9 procent och står nu för över 36 procent av marknaden förra året, enligt Jato.

Samtidigt ökade förra året nya bilars genomsnittliga koldioxidutsläpp i Europa till 120,4 gram per kilometer, enligt Europeiska miljöbyrån – framför allt eftersom dieselskandalerna med skadlig kväveoxid fått köpare att köpa bensinbilar som släpper ut mer koldioxid.

På lördag väntas klimataktioner med mellan 10 och 20.000 cyklister som ska hindra besökare på mässans första publika mässdag.

Se där, ännu en faktor som gör att min bestämda uppfattning är att detta är den sista bilsalongen i denna form i Frankfurt.

Vad som kommer i stället? Vad tror du?