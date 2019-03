Kalle Holmberg: Nu ser vi åter hur bagageutrymmet får stryka på foten

Folkvagnen var ju en katastrof vad gäller bagage, hör jag en och annan utbrista. Några småväskor fram i ”Folkan”, som hade motorn bak. Och så ett ”dike” bakom baksätet, svårstuvat då det enbart kunde nås inifrån kupén. Resten – och det var ofta mycket – hamnade på takräcket.

Det blev bättre under senare delen av 60-talet, då bagageslukare som Opel Rekord och Volvo 144 visade att en sedan kunde få med sig mycket. Med 140/240-serien höll Volvo stilen under decennier, liksom Opel med Rekorden och dess efterföljare.

Även den mindre Opeln, Kadett, hade en riktigt rymlig ”koffert”. Den 71:a jag en gång ägde svalde allt.

När Alfa Romeo 2006 kompletterade sin vackra 159-serie med ”livsstilskombin” Sportwagon, hängde konkurrenterna snart på. Sportkombi blev ett begrepp för en bil där lastutrymmets rymd fick stå tillbaka för fräck formgivning.

Med dagens laddhybrider ser vi åter hur bagageutrymmet får stryka på foten, inte av designskäl utan för att dessa bilar måste få plats med både förbränningsmotor, elmotor och batterier.

Samtidigt har en alltför sluttande bakruta ställt till det för en av laståsnan Volvo V70:s efterträdare: V90. Stor som ett hus, ändå en styggelse för taxiförare som har V70:s tvärt avhuggna akter i färskt minne då V90-rutan säger ifrån när stora ting ska in.

Förvisso i marginalen, men måste ändå nämna vår egen lilla Mitsubishi CZC -07, en 388 centimeter kort plåtcabriolet. Dess skuff slukar lätt två bamsiga resväskor plus diverse stuvat runtomkring. Ett aber bara att det under resan ner till det kontinentala resmålet inte blir tal om någon nedcabbning – lastvolymen är ju först och främst ämnad för all plåt som ska vecklas ner när vädret så tillåter.