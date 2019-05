Kias låga CO2-utsläpp ger tätposition i Sverige

– Ja, väldigt mycket en lokal insats som gett detta, faktiskt. Vi har Kias palett att välja från och har lyckats hamna lägre i Sverige än vad Kia gör på europeisk nivå, säger Peter Himmer, som menar att det stora inslaget av elektrifiering ”passar bra i Sverige”, med modeller som renodlade elbilarna e-Niro och e-Soul, kombinerat med hybrider och laddhybrider. Samtidigt är märkets andel av dieslar minskande, trots att dessa har förhållandevis låga CO2-utsläpp.

Peter Himmer har hunnit med åtta och ett halvt år som vd för Kia Motors Sweden.

De bilar Kia sålde under årets första tre månader släpper i genomsnitt ut 85 gram koldioxid per kilometer, gott och väl under EU:s krav om max 95 gram per kilometer som kommer att gälla från 2021.

På andra plats kommer Renault med snittet 88 gram per kilometer, följt av Toyota som trea med 98 gram. Det visar statistik som analysföretaget Vroom sammanställt.

– Vi hade nog kunnat få till ett ännu bättre resultat om det inte vore för – vilket inte är något att sticka under stol med – svårigheterna med att få fram batterier på världsmarknaden.

Inför framtiden hoppas Peter Himmer på tydliga besked från politisk sida i frågor om utsläpp och beskattning.

– Beslut i god tid som sedan gäller under längre tid, det är vad vi önskar se. Bra för såväl oss som för både privat- och företagskunder.