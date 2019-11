Komfort och körskärpa i egenartad förpackning

Visst ser den fortfarande ut som en bil på rymmen från en tecknad film, men de märkliga blinkerskåporna på huven har försvunnit. Myckenheten av kurvor och krumbukter finns dock kvar, liksom bakdörrarnas dolda handtag. Trots det egenartade utseendet blev Juke en succé med 1,5 miljoner sålda bilar under ett decennium.

Modellen var om inte etta på bollen, så i alla fall spelfördelaren som skapade det vinnande konceptet i klassen med hög sittposition, kort kaross, rymlig interiör. Och märklig design. Nya Juke möter nu, tio år senare, inte två konkurrenter som förr, utan snarare 25.

Nya Juke är 7,5 centimeter längre än föregångaren. Baksätesutrymmet har blivit bättre, med sex centimeter mer plats för benen. Takhöjden är också bättre, men jag känner mig instängd när jag sitter i baksätet. Fönsterlinjen är hög, rutan är som en skottglugg.

Knepiga karosslinjer ger en knepig design. Foto: Mikael Stjerna

Bagageutrymmet rymmer 422 liter, det är riktigt bra för klassen.

Motorutvecklingen går åt motsatt håll. Motorn var tidigare fyrcylindrig, men nya Juke har en ny, trecylindrig enlitersmotor på 117 hästkrafter. Ljudet lovar gott, smattret för motortypen har dämpats till en mer vuxen motorsång. 1 182 kilo­gram i vikt betyder att den inte har så mycket vikt att släpa på, och 0–100 kilometer i timmen tar 10,4 sekunder.

Man sitter en smula högt i Nissan Juke. Det ger ett lätt in- och ursteg, men får också luftmotstånd och bränsleförbrukning att dra i väg. Även om Juke ger miljövibbar – vi talar trots allt om en bil som väger under 1.200 kilo och drivs av en motor på en liter – så kommer den att straffskattas. Koldioxidutsläpp på 135 gram betyder 3.640 kronor i skatt per år de första tre åren. Sedan sjunker den till 888 kronor per år.

Juke är en trevlig avvägning mellan komfort och körskärpa. Dock en smula stötig, eftersom testbilen har 19-tums hjul. Med standardhjulen på 16 tum blir det säkert bättre komfort.

Foto: Mikael Stjerna

Nissan har övergett den steglösa växellådan och som tillval erbjuds i stället en sjuväxlad dubbelkopplingslåda som växlar mjukt och relativt snabbt.

Interiören är helt ny och påkostad, ratten är ställbar i både höjd– och längdled.

Juke har smarta uppkopplingsmöjligheter. Via en app kan man se var bilen står parkerad, hur mycket bränsle det är i tanken, låsa upp bilen och mycket mer. Det är inte revolutionerande, elbilsägare är redan vana vid att ha kontroll via sina telefoner. Riktigt i frontlinjen är att Juke låter ägaren kommunicera med bilen via röststyrning.

Nya i Juke är också körassistenterna som finns som tillval. Tryck på den adaptiva farthållaren och Juke klarar kökörning själv. Men du måste hålla ögonen på vägen och händerna på ratten.

Alla utom basmodellen Visia har den åtta tum stora bildskärmen. Juke är uppkopplad. Instrumenten är digitala. Foto: Mikael Stjerna

Men tyvärr krävs det många kryss i tillvalslistan för att bilen ska få med alla godsaker. Basversionen Visia är en tämligen naken historia med två kopphållare, plåtfälgar och en minimal 4,2 tums bildskärm. Men grundläggande säkerhetsutrustning – autobroms som känner igen både fotgängare och cyklister, filvarnare, skyltigenkänning – finns med från start.

Nissan Juke Visia DIG-T 117 hk 6MT Miljö Koldioxidutsläpp: 135 gram/km. Bensinförbrukning: 0,6 liter/mil. Miljöförmåner: Nej. Ekonomi Pris: 175.900 kronor. Årlig fordonsskatt: 3.640 kronor per år första tre åren, därefter 888 kr/år. Garantier: Nybil 3 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, ­assistans 3 år. Teknik Motor: Tre cylindrar, 1 liter, 117 hk vid 5.250 varv/min, 180 Nm vid 1.750–4.000 varv/min. Drivning: Framhjulsdrift. Växellåda: Manuell med 6 växlar, alternativt automat med sju växlar. Acceleration 0–100 km/tim: 10,4 sekunder. Toppfart: 180 km/tim. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 421/180/160 centimeter. Bagagevolym: 422–1 .305 liter med bakre ryggstöd uppe respektive fällda. Tjänstevikt: 1.182 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1.250 kg, med endast B-behörighet också 1.250 kg. Betyg del för del Köregenskaper 4 Säkerhet 3 Komfort 3 Miljö 3 Ekonomi 3 Totalbetyg = 16 av 25 Plus Uppkoppling. Med Nissans app kan du röststyra bilen. Bättre benutrymme i baksätet. Säkerhetsfinesserna är up-to-date. Minus Mycket dålig bakåtsikt. Flera säkerhetsfinesser ligger som tillval (t ex döda vinkel-varning). Malusskatt på 3.640 kronor per år. Visa mer

