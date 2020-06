Laddhybriderna som levererar

Den laddbara bilen har tagit bilmarknaden med storm. Hittills i år står de laddbara bilarna för 28 procent av nybilsmarknaden. Men det är inte elbilar som dominerar den laddbara kakan. Det är laddhybriden som står för 60 procent av alla sålda laddbara bilar och det är inte svårt att förstå varför. Laddhybriden är både el-ekonomisk citybil och milslukare på långresan.

Ekonomin är inte längre ett hinder då miljöbonusen vid nybilsköp sänker priset till en nivå som gör att den laddbara bilen kan räknas hem av de flesta ägare som har möjlighet att ladda bilen hemma.

Mest imponerar Mercedes A 250e som tar sig 6,8 mil innan elen är slut.

I år har vi sett ett stort antal nya laddhybridmodeller äntra marknaden och några äldre har uppdaterats och förbättrats. I flera fall har batteriernas kapacitet ökat, vilket ska göra det möjligt att köra längre sträckor på el. Större batterier innebär mer möjlig körning på el, det vill säga längre räckvidd utan utsläpp från avgasrören.

Vår testslinga består av lite stadstrafik men framför allt av 70- och 80-vägar med en del landsvägskörning. Vi kör vad man kallar för normal körning och håller hastighetsbegränsningarna. De räckviddsvärden som våra testkörningar genererar kan utan problem återupprepas av andra förare utan att ”köra och tänka snålt”. På alla bilar som körs på testslingan är exempelvis klimatanläggningen inställd på 20 grader men ingen stolsvärme används.

Mest imponerar Mercedes A 250e som tar sig 6,8 mil innan elen är slut. Den lilla Mercedesen har fått ett stort batteri som gör att den kommer väldigt nära den av tillverkaren angivna räckviddssiffran på 7,1 mil. Även Volkswagen-kusinerna Skoda Superb iV och Volkswagen Passat GTE kommer nära den angivna räckvidden.

Största besvikelserna levereras av Peugeots två laddhybridmodeller 3008 Plug in-Hybrid och 508 Plug in-Hybrid. Ingen lyckas ta sig över fyra mil på el, trots att angiven räckvidd är 5,9 respektive 5,2 mil.

Den goda ekonomin gör att bilarna är attraktiva på begagnatmarknaden. Laddhybriden är därför lönsam både för första ägaren och för andra ägaren.

Den elektriska räckvidden är av stor vikt för laddhybridens totalekonomi. Grunden är att du måste kunna köra en ganska stor andel på billig el för att laddhybriden ska löna sig. I dag kostar 1 kilowattimme omkring 1,50 kronor och förbrukningen för de flesta laddhybrider ligger på 1,3–2,0 kilowattimmar per mil. Det betyder att ”bränslekostnaden” ligger på två–tre kronor per mil. Det kan jämföras med bensindrift, som normalt kostar runt 10–13 kronor per mil. Dessutom är bilskatten för laddhybriden lägre, bara 360 kronor per år.

Den goda ekonomin gör att bilarna är attraktiva på begagnatmarknaden. Laddhybriden är därför lönsam både för första ägaren och för andra ägaren. Men den är inte lönsam för alla. Förutom laddmöjlighet krävs en bra körmix. Den som gör många långkörningar bör välja en bil med låg förbrukning utan laddning med kabel. Det kan exempel vara en dieseldriven bil. Men eftersom laddhybriderna är relativt snåla även på landsväg krävs det långa körsträckor utan laddning för att ekonomin ska väga över till dieselbilen. Man bör i runda tal närma sig 4 000 mil per år i total körsträcka för att ekonomikalkylen ska väga över till dieselbilens fördel.

Så långt räcker elen Verklig körning/angiven räckvidd i WLTP-körcykel. Mercedes A 250 e: 68 km/70 km Hyundai Ioniq Plug in-hybrid: 54 km/52 km Kia Ceed SW Plug in-hybrid: 54 km/50 km Volkswagen Passat Sportscombi GTE: 48 km/55 km Mercedes C 300 de: 47 km/48 km Skoda Superb Combi iV: 47 km/55 km Ford Kuga 2,5 Plug in-hybrid: 45 km/56 km BMW X3 xDrive30e: 45 km/46 km Volvo XC60 T8 Twin Engine: 41 km/45 km Peugeot 3008 Plug in-hybrid: 39 km/59 km Peugeot 508 SW Plug in-hybrid: 39 km/52 km Volvo V60 T6 Twin Engine: 38 km/51 km Visa mer

