Ny Leaf tar plats i långdistansklubben

Den storsäljande elbilsveteranen har fått en toppvariant med mer kräm, och därmed längre räckvidd. Batteriets kapacitet är på 62 kWh medan motorn ger 217 hästkrafter.

Inte en dag för sent – under årens lopp har räckviddsångest inte sällan förknippats med Leaf, som när den lanserades i Sverige som årsmodell 2012 hade en verklig räckvidd på futtiga 15 mil, max.

Det glädjande krämtillskottet, vilket ger en räckvidd på 38,5 mil, förbehålls dock kunder som snabbt är med på noterna och tecknar sig för leverans. Någon annan tolkning av Nissans marknadsföring i pressutskick från i januari, släppt på nytt i dagarna, går inte att göra: Den starkare och därmed accelerationssnabbare japanen, med det smidiga namnet Nissan Leaf e+ 3.Zero Limited Edition, kommer för Europas del enbart att gå ut i 5.000 exemplar (limited edition betyder begränsad upplaga).

På fråga från DN tar dock Alexandra Österplan, presschef hos Nissan Sverige, udden av de ultimativa formuleringarna från i vintras:

– Vid lanseringen i januari fanns det ett tak på 5.000 bilar under 2019. I dag finns det inte något tak på antalet bilar och batteristorlek – bara att beställa.

Glöm alltså det domedagsklingande, det är budskapet nu.

Orderböckerna för nya Nissan Leaf hos Nissan-handlarna öppnades den 9 januari. Intresset är stort, uppger Österplan:

– Tilldelning på bilar blir i den takt och ordning som beställningarna kommer in.

Parallellt med den kraftfullare bilen marknadsför Nissan även Leaf 3 Zero, fortsättningen på den nuvarande modellen, men uppdaterad med större pekskärm samt nya färger att välja bland, inklusive tvåfärgskombinationer. Den har ett batteripaket på 40 kWh och maximal räckvidd på 27 mil. Den är och har varit en stor framgång: Europas mest sålda elbil 2018 och Norges bästsäljande bilmodell alla kategorier samma år.

Under slösande sol i elbilstäta Oslo med omnejd provkör vi Nissan Leaf e-plus 3 Zero. I uppträdandet skiljer den sig inte mycket från ”lillasyster” Leaf 3 Zero. Den med 70 hästkrafter höjda effekten, till 217 hästar, ger förstås en snabbare bil. Hjulupphängningen har stärkts både framtill och baktill för att den ökade effekten ska kunna hanteras.

Bilen går spårsäkert på snirkliga vägar utmed Oslofjorden. Vi noterar inget direkt störande buller, fjädringen ger en bekväm färd och sittkomforten är utmärkt i framsätena och riktigt bra även i bak.

Det Nissan kallar e-pedal, då laddning genereras vid den inbromsning som följer när föraren lättar på gaspedalen, fungerar utmärkt. Den sätts verkligen på prov under tät körning på infarten mot Oslo. Endast vid ett fåtal tillfällen behöver jag byta till bromspedalen för att hålla min position i köeländet.

Det har vänts mot Nissan att Leaf saknar vätskekylning av batterierna, eftersom det gör att man får vara återhållsam med snabbladdning. Den uppgraderade Leafen saknar även den vätskekylning, något som Niko Tillan, produktchef för elfordon hos Nissan Nordic Europe, inte ser som något problem.

– Tillströmningen av luft har förbättrats, vilket gör att hettan batterierna utstrålar sprids bättre. Och det trots att det nu rör sig om 288 celler i stället för som tidigare, 192 celler, säger Tillan.

Han tillägger:

– Bilen är byggd för ägare som snabbladdar högst en gång dagligen – så ser vår kundgrupp ut.