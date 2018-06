Ny väg för tjejer in i motorsport – på alla nivåer

­Susanne Kottulinsky tar emot mig. Hon har meriter som både Europamästarinna och Svensk mästarinna i rally, nu är hon engagerad i projektet. Det är eftermiddag och pressande varmt. Vi söker skydd i hennes bil och hon berättar:

– Michèle Mouton (tidigare välmeriterad rallyförare; DN:s anm) är ordförande för FIA Women in Motorsport Commission, och hon har drivit det här.

– Vi behöver få in fler kvinnor i motorsporten; på alla platser och nivåer.

Hon förtydligar att det inte bara behövs tävlande utan också tekniker och stallchefer med flera.

Därför har Girls on track samordnats med Svenska Bilsportförbundets tjejläger.

Förutom körning med gokart och personbil på bana ingår också utbildning på Bosön om värdet av att äta bra kost och vårda sin fysik.

Tjejerna som är mellan 13 och 18 år har rekryterats på flera vis, bland annat genom sociala medier och klubbar.

– Vår ambition har varit att nå tjejer som aldrig varit på en motorsporttävling.

Två rallymästarinnor: svenska Susanne Kottulinsky och tyska Jutta Kleinschmidt. Foto: Jacques Wallner

Vart och ett av de åtta deltagande europeiska länderna får skicka tre deltagare vidare till finalen 2019. Där räcker det inte med att bara köra snabbt. I en intervju måste man också visa att man har energi, vilja och karaktär för att utvecklas som förare.

Gokartbanans upplägg är noga bestämd och likaså regelverket för tävlingen av FIA.

Nere på banan vid Arlanda finns en legendarisk förare utsänd som FIA-koordinator: Jutta Kleinschmidt.

– Varför finns det inte fler kvinnor inom motorsporten? Varför är jag fortfarande den enda kvinna som vunnit Paris-Dakar? säger hon retoriskt.

Det var 2001 som hon i en Mitsubishi Pajero Evolution vann det stenhårda ökenloppet.

– Det är därför vi gör det här, fortsätter hon.

Tjejerna får först ett träningsvarv på banan och sedan två försök till att få en hygglig tid.

Det skiljer stort mellan förarna när DN:s utsände kollar hur det går mellan konerna. Det går bra att köra på en kon ... men andra gången blir det tidstillägg. En del är snabba, andra mycket försiktiga.

30 grader varmt i luften. Den obligatoriska skydds­utrustningen i form av hjälm och overall värmer. Foto: Jacques Wallner

Är det bra att börja med gokart?

– Det är bäst för det är inte så farligt och inte så dyrt, svarar Jutta Kleinschmidt, som tycker sig ha sett flera bra talanger under två dagar.

– Det är vad vi tittar efter, lägger hon till.

Under ett uppehåll samtalar jag med några aktiva kvinnliga förare om vad som behövs för att komma i gång.

Följande är deras slutsats: det är ett långt steg om man inte har intresserade föräldrar att ta sig för att köpa en egen gokart. Det är dyrt, det krävs service och transporter. Man behöver få hjälp. Det krävs stöttning. Man kommer ingen vart utan föräldrarna.

Jag frågar Jutta Kleinschmidt; hur började du med motorsport?

– Med att köra motorcykel.

Hon körde sina tre första Paris-Dakartävlingar på motorcyklar.

Fick du stöd av dina föräldrar?

– Ingen i min familj var intresserad av motorsport.

Hon är optimistisk om kvinnors deltagande inom motorsporten.

– Det är fler kvinnor nu på en hög­re nivå.

Emma Östlund. Foto: Jacques Wallner

Emma Östlund, snart 14 Hur började intresset? – Jag har inte hållit på så mycket. Jag har kört litet trial och fyrhjuling. Hon och mamma Marianne har litet olika bilder av hur hon kom med... men det var mamma som anmälde henne till ”Girls on track”. Vad gör motorsport kul? – Det är en adrenalinkick; jag gillar när det går fort. Vad är svårast? – Man måste samtidigt hålla reda på var allt sitter, vad som händer och vad man ska göra. Alltså det är svårt att köra bil bra.

Hanna Eng. Foto: Jacques Wallner

Hanna Eng, 16 år i år Varför motorintresse? – Det är mina föräldrar som tagit med mig på tävlingar. Både rally och rallycross. Hur gammal var du då? – Jag var liten. Vad gör motorsport kul? – Bilarna, ljudet och farten! Och förarnas körning. Efter att ha kört både gokart och bil under ”Girls on track” erkänner hon: – Jag är litet rädd för farten – men man vänjer sig. Vad är svårast? – Det är tricksigt när det är trångt. Och så är det varmt med overall och hjälm.