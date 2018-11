I våras frågade teknikkonsultkoncernen Semcon efter kvinnliga perspektiv på produkter. Det kom in mer än 500 förslag. Flera handlade om hur krångligt det är att koppla ihop en bil med en släpvagn. Det är många handgrepp samt också fysiskt ansträngande. En undersökning av Inizio/Semcon visade att det stämde. Varannan person vill helst inte köra med släp; och av dessa är 70 procent kvinnor.

Projektledaren Sofie Askenbom och kommunikationsansvariga Ida Borenstein berättar att det kom många förslag om bilar men också om medicintekniska hjälpmedel, träningsutrustning och teknik i hemmet.

– Dragkroken var intressant för att det inte gjorts så mycket, säger Sofie Askenbom som daterar dagens krok till 1932.

Sofie Askenbom har varit projektledare för ATC. Foto: Robin Aron

Stor användarnytta och förbättringspotential avgjorde var de tekniska resurserna skulle användas. Automatic Trailer Connection (automatiskt släpvagnsförbindelse) skulle det bli.

När bilen är två meter från släpet ”ser” den med kamera var släpet och dragstången är och siktar in bilens draghål som finns i stötfångaren. Tekniklösningen baseras på att bilen självbackande kan komma in rätt. När väl dragstångens koppling nått in i bilen sker mekanisk låsning av draget och elanslutning per automatik.

Släpvagnskopplingen låses automatiskt fast inne i bilen. Foto: Semcon

Allt föraren har behövt göra är att trycka på en knapp i en bildskärm.

För en tidigare husvagnsägare som undertecknad ser ATC-lösningen knepig ut i de situationer man behöver komma åt att koppla litet snett från sidan...

Släpvagnen ska också bli enklare att hantera. Släpets stödhjul/parkeringsbroms elmanövreras vilket förenklar både till- och frånkoppling. Data levereras från släpet till bilen med information om släpvagnsvikt, belysning med mera.

Hur tas då rörelsen upp i det nya draget?

- Kulleden finns fortfarande kvar. Den sitter i dragstången som också har en stötdämpande funktion, säger Sofie Askenbom.

Se filmen hur det går till

Projektgruppen vill se det här som en vision om en framtida lösning för bilar att dra släp.

– Det finns så mycket smartness i bilarna, säger Ida Borenstein.

Vilka är de största hindren för att det här ska få en kommersiell framtid?

– Vi måste ta konceptet flera steg, säger Sofie Askenbom, och fortsätter:

– Vi skulle behöva bygga en prototyp.

Finns det i dagsläget några intressenter?

– Nej. Det här är första gången vi visar upp det.

Vilka skulle det kunna vara?

– Alla bil- och släptillverkare, svarar de båda.

– Vi vill väcka tanken, säger Ida Borenstein.

Det är inte bara ett koncept utan också en manifestation av att det behövs fler perspektiv. Enligt Semcon är så där 80 procent av världens teknikutvecklare män.

Både Sofie Askenbom och Ida Borenstein är varma anhängare av blandade projektgrupper som fångar in fler synpunkter. ”Det saknas mångfald”, anser de.

De hoppas att intresserade konstruktörer/tillverkare ska fånga in ATC-lösningens vision som de tror blir av någon gång i framtiden; om än kanske inte med exakt den tekniska lösningen de presenterar.

Jag hör vilken sur gubbe jag är när jag påtalar att järnvägar runt om i världen fortfarande använder skruvkoppel, en 1800-talsinnovation, mellan lok och vagnar...

Det är svårt att införa ny teknik som inte är kompatibel med den existerande. Hur ska alla bilar med dragkrok och alla släpvagnar med traditionella kopplingshandskar kunna samexistera med den nya tekniken?

Fakta. Kulkoppling. Den vanliga dragkrokens kula för personbilar har en diameter om 50 millimeter. Dragkrokar kan vara antingen fastmonterade, utfällbara eller bortagbara Dragkroken omfamnas av en kopplingshandske med en låsmekanism. De enklaste är av metall och kräver smörjning mellan kula och handske. De mest avancerade kopplingshandskarna med stabilisering arbetar utan smörjning med friktionsbelägg. Elanslutning sker med 7- eller 13-polig kontakt. Visa mer