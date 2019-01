Örnmodell föregångare till dagens populära suvar

Fakta. AMC

AMC bildades 1954 då amerikanska biltillverkarna Nash och Hudson gick samman.

Efter att ha köpt upp Jeep och även haft samarbete med franska Renault sögs AMC in i Chryslerkoncernen 1988.

AMC Eagle var i produktion under åren 1979–1987. Under de sista månaderna tillverkades den under namnet Chrysler Eagle.

Mest kända AMC-modellen i Europa blev den djärvt formgivna AMC Pacer, tillverkad 1975–1980.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Klassiska Bilar.