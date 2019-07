Så bensinsnåla är bilarna – på riktigt

En full tank kan i dag kosta över en tusenlapp på bensinstationen, inte konstigt att bränsleförbrukningen har seglat upp som en av de viktigaste egenskaperna vid bilbyte. Men vilka bilar är snåla på riktigt och inte bara snåla enligt de siffror som anges av biltillverkarna själva?

Tidningen Teknikens Värld har gått igenom fjolårets och årets testade bilar och hittat de mest sparsamma och miljövänliga bilarna i varje storleksklass. Siffrorna kommer från tidningens förbrukningstest Sverigecykeln som är mer verklighetstrogen än den mätmetod som används av industrin för att fastställa en ny bils förbrukning. I Sverigecykeln är accelerationerna snabbare och mer lika verklig körning. Men framför allt är bilarna inte preparerade för snålkörning.

Seat Arona Foto: Glenn Lindberg

Resultaten visar två intressanta fakta. Dels att bilens storlek har stor betydelse för förbrukningen, dels att förbrukningen inte har minskat så mycket under de senaste åren som tillverkarnas siffror ger sken av.

Snålast är Suzuki Swift 1,2 med mildhybridteknik. Det är den enda bilen som drar under en halv liter per mil i Sverigecykeln. Orsaken är bland annat mildhybridtekniken som lagrar bromsenergi och driver en liten elmotor. Värt att notera är att bensinmotorn som gör merparten av arbetet är fyrcylindrig, inte trecylindrig som i flera konkurrenter med låg angiven förbrukning.

Suzuki Swift är också den enda av bilarna som väger under ett ton. Alla andra har en tjänstevikt som skrivs med fyra siffror.

Suzuki Swift. Foto: @ Patrik Lindgren, Patrik Lindgren

Det finns pengaratt spara på ett medvetet bilval. När detta skrivs kostar bensinen 17,14 och diesel 16,84 kronor per liter (Circle K). Det betyder att varje centiliter i förbrukning kostar över 300 kronor om man kör 2000 mil per år. En snål bil betyder därför tusenlappar i förtjänst. Sparsamma Suzuki Swift kostar 16 454 kronor i bränsle. Kia Stonic, som är något större och har en boxig suv-design och en liten trecylindrig enlitersmotor, kostar 23 996 kronor per år om man kör 2 000 mil. En kostnadsskillnad på 7 542 kronor varje år.

På pallplats finns också Seat Ibiza och Nissan Micra, båda med tre­cylindriga, turboladdade bensinmotorer. Men de drar 30 procent mer i Sverigecykeln än vad de gör i tillverkarens eget laboratorietest, och närmar sig 0,6 liter per mil.

Renault Koleos. Foto: Lasse Sward, Lasse Swärd

Siffrorna understryker det faktum som har varit välkänt det senaste åren. Biltillverkarna har framför allt blivit duktiga på att utveckla bilar som är snåla i körcykeln. I realiteten har skillnaden mellan verklig förbrukning och laboratorieförbrukning ökat kraftigt.

I golfklassen vinner Skoda Octavia med Volkswagen-koncernens lilla trecylindriga motor. Men konkurrensen är hård.

Fords trecylindriga motor i Focus kommer på andra plats, centilitern före Kia Ceed. Alla tre har trecylindriga motorer, en motorstorlek som i dag är självklar i Golfklassen.

Testsiffrorna slår också fast att hög effekt inte är ett hinder för bränsleeffektivitet. I mellanklassen levererar dieseltekniken både prestanda och sparsamhet med dropparna. Volvo V60 D4 vinner med en förbrukning på 0,6 liter per mil i Sverigecykeln. Bra jobbat av en bil med en fyrcylindrig tvålitersmotor på 190 hästkrafter och automatlåda. Bara några centiliter törstigare är Peugeot 508. Vi noterar också att de snålaste dieselmodellerna i mellanklassen är snålare än de bensindrivna bilarna i Golfklassen.

Snålaste fyrhjulsdrivna modellen är Alfa Romeo Giulia Veloce AWD, med en förbrukning på 0,64 liter per mil.

Bilarna i storbilsklassen drar ungefär lika mycket som modellerna i mellanklassen. Den extra längd och vikt som Volvo V90, Mercedes E-klass och Audi A6 drar runt verkar bara betyda några enstaka centiliter i merförbrukning. Snålast är Volvo V90.

Audi A6. Foto: Glenn Lindberg

Suvdesign kostar däremot mer i förbrukning. Snålaste kompaktsuvarna är framhjulsdrivna Skoda Karoq och Seat Arona, båda med trecylindrig bensinmotor. Vill man ha en snål fyrhjulsdriven bil med suvliknande design kan man titta på Range Rover Evoque och lilla Mercedes GLA, båda testade med fyrhjulsdrift med en förbrukning på 0,66 liter per mil i Sverigecykeln. Bland större suvar sticker Renault Koleos dCi 175 hk 4WD ut med en Sverigecykel-förbrukning på 0,69 liter per mil.