Nevs saknar certifiering att sälja bilar i Kina

Förr en vecka sedan kom stora rubriker om att Nevs, som köpte Saab Automobiles konkursbo, denna vecka ska inleda serieproduktion av sin första elbil 9-3 EV. Det ska ske i en fabrik i kinesiska Tianjin.

Men DN kan nu berätta att Nevs saknar certifiering och därmed tillstånd att sälja bilen, som är baserad på den Saab 9-3 som utvecklades i slutet av 90-talet. Fabriken ska också stängas för utbyggnad på obestämd tid.

Saknar ni certifiering och därmed tillstånd att sälja elbilen?

”Jag utgår från att det är formalitet som kommer att lösas. Om den inte redan är löst”, skriver Nevs presschef Fredrik Fryklund i ett mejl.

Han tillägger bland annat:

”Den byråkratiska hanteringen på andra sidan jordklotet kan knappast vara av något intresse för oss i Sverige. Jag vill inte ens inte besvära våra kolleger i Kina med den frågan.”

När beräknar ni att certifieringen är löst?

”Vi ser inga som helst problem med certifieringen, det är en formalitet som självklart kommer att lösas”, skriver Fredrik Fryklund och pekar på att det senast ska ske när bilar är klara att levereras.

Han kan inte ge någon som helst tidsram.

Sedan tidigare har bolaget licens att bygga, tillverka och sälja bilar från fabriken.

För ett och ett halvt år sedan var Statminister Stefan Löfven och Nevs vd Stefan Tilk på en pressträff på fabriken i Trollhättan. Då skulle kinesiska GSR Capital bygga en jättelik batterifabrik i Trollhättan. Men det blev aldrig av. Foto: Adam Ihse/TT

Produktionsstarten har skjutits upp flera gånger. Redan i december 2017 inleddes biltillverkningen av 9-3-EV enligt ett pressmedelande. Men några produktionsbilar kom aldrig ut. I april 2018 sade grundaren och storägaren Kai Johan Jiang i en DN-intervju att produktionen skulle starta i slutet av 2018 och vara uppe i 220.000 bilar 2019.

Nu skriver vi juli 2019. Enligt en källa ska Tianjinfabriken nu tillfälligt stängas för att utöka produktionen från 50.000 till 200.000 bilar per år. Stoppet på Nevs enda färdigbyggda fabrikslinje kan vara så länge som ett halvår.

Presschefen Fredrik Fryklund svarar åter per mejl:

Hur långt driftstopp blir det och hur många bilar kommer ni att tillverka i år?

”Vår huvudägare Evergrande vill att vi så snabbt som möjligt kommer upp i maxkapacitet på våra fabriker – även den i Tianjin. Men hur många veckor det blir kan jag inte uttala mig om. Och därmed vet varken jag eller någon annan hur många bilar vi kommer att tillverka i år.”

Så sent som den 14 juni skrev det ansedda kinesiska granskande magasinet Caixin att produktionsstarten tvingats skjutas upp på grund av tekniska problem.

Fredrik Fryklund vill i dag heller inte ge svar på hur 9-3 EV, som alltså härstammar från sent 1990-tal, ska säljas.

Sett i ett större perspektiv ser det ljusare ut för Nevs än på länge. Efter flera svåra år med brutna samarbeten kom bolaget Evergrande, Kinas näst största fastighetsutvecklare mätt i omsättning, in som huvudägare i början av året.

Det har hittills burit frukt.

Med investeringar och penningtillskott har Nevs hittills fått in 20 miljarder kronor, enligt Fredrik Fryklund, och nu ska 100 ingenjörer anställas i Trollhättan. På fredagen kom nyheten att Nevs inleder ett samarbete med startup-bolaget Auto-X för att i Trollhättan utveckla en förarlös taxibil.

Med målet att bli en av Kinas stora elbilstillverkare har Nevs nya huvudägare Evergrande det senaste året genomfört en köprunda av bilrelaterade bolag som saknar motstycke.

Redan i september förra året köpte man in sig som andra största ägare i den stora bilåterförsäljaren Xinjiang Guanghui för motsvarande 19,7 miljarder kronor.

Därefter har Evergrande, via Nevs, gått in med 3 miljarder kronor i den svenska sportbilstillverkaren Koenigsegg, förvärvat 58 procent av den Shanghaibaserade batteritillverkaren Shanghai Cenat New Energy med 1.500 anställda för motsvarande 1,5 miljarder kronor. Man har dessutom köpt 70 procent av bildelstillverkaren Tet Drive Technology.

Evergrande har enligt flera medieuppgifter lovat staden Guangzhous ledning i södra Kina mycket stora volymer elbilar och har nu, enligt Nevs, påbörjat bygget av en fabrik där för Nevs räkning. Nevs bygger även en fabrik i Shanghai.

I Trollhättan tillverkas det i dag inga bilar, även om Nevs flera gånger pratat om det och tillverkningsverktygen för att tillverka Nevs 9-3 electric har flyttats till Kina. Men nu är planen, enligt Fryklund, att även påbörja bilproduktion i Trollhättan för nästa bilgeneration: i början av 2020-talet ska en självkörande bil på en ny bottenplatta, kallad Sango, produceras liksom en bil som inte är självkörande på en annan plattform, enligt Fryklund.

Evergrande har sedan årsskiftet ökat sitt ägande till 68 procent i Nevs.

Det pågår en kapplöpning i elbilsutveckling av sällan skådat slag i Kina. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg finns det nu 486 elbilstillverkare i landet och bara sedan 2011 har ett dussin elbils-startsups fått 18 miljarder dollar av investerare. Enligt Thomas Fang, partner på konsultbyrån Roland Beger i Shanghai kommer många startup-bolag inom elbilsindustrin inte att överleva. Kinas elbilsförsäljningen väntas landa på 1,6 miljoner elbilar 2019, cirka 4 procent av den totala försäljningen.

