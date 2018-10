SMHI: Dags fundera på att sätta på vinterdäcken

SMHI utfärdade under fredagen klass 1-varningar i Östergötland, Västra Götaland och Jönköpings län. Lågtrycket som drar in över södra Sverige, framför allt i Götaland, övergår allt mer i snö eller blötsnö. Det kan komma några centimeter snö men det är inte säkert att snön sedan ligger kvar.

– Det ser ut som att snön kan ligga kvar, det är osäkert i vilket omfattning eftersom det är plusgrader i marken, säger Marie Staerk, meteorolog på SMHI.

Över norra Sverige blir det ett lugnare väderläge under helgen. Längs Norrlands kust kan det komma byar av snö och blötsnö. Beroende på vindens riktning kan även Uppland och Stockholm få snöfall under söndagen, uppger SMHI.

Över hela landet kan man dock vänta sig kyligare temperaturer.

– Från lördag och framåt är det kall luft över hela landet, säger Marie Staerk.

Sedan 1 oktober är det fritt fram att byta till dubbdäck och från 1 december kommer kravet på vinterdäck som sträcker sig fram till 15 april. Oavsett när sista dagen att byta till vinterdäck infaller kan det vara klokt att kolla väderprognosen innan man tar bilen.

– När temperaturerna pendlar kring 0 grader ska man vara extra uppmärksam. Man behöver börja fundera på att sätta på vinterdäcken, säger Sandra Andersson, meteorolog på SMHI.

Som bilist bör man förbereda sig på att det kan slå om snabbt, och kanske byta utifrån rådande väderförhållande.

– Får du skrapa rutorna på morgonen så kan du räkna med att det blir halt, säger Sara Lindström, mediekommunikatör på Trafikverket.

Man bör även se över vad man har i sin bil ifall man blir stående längs vägen.

– En extra mobilladdare, reflexväst, flicklampa, lite extrakläder eller en filt är alltid bra att ha i bilen utifall att, rekommenderar Sara Lindström på Trafikverket.

Läs mer: Vinterdäck som är bäst i test – här är vinnarna i år

Läs mer: SMHI varnar för första snön i söder Fakta.Vinterdäck och dubbdäck Fordon ska ha vinterdäck eller likvärd utrustning 1 december-31 mars om det är vinterväglag. Med likvärdig utrustning menas bland annat snökedjor, slirskydd och vissa grovmönstrade däck. Definitionen av vinterväglag är när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen. Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober– 15 april. Om det är eller befaras bli vintervägläg får du använda dubbdäck även annan tid. Mönsterdjupet för vinterdäck på personbilar och lätta fordon ska vara minst 3 millimeter. Mönsterdjupet för tunga fordon ska vara minst 5 millimeter. Källa: Transportstyrelsen

Dubbdäck eller dubbfria däck? Peter Pettersson, platschef Däckia i Kalmar: – Rullar bilen mest i stadsmiljö under dagtid där vägunderhållningen är bra så fungerar dubbfria däck bra. – Kör man ofta på småvägar, eller under kvällar och nätter, där vägunderhållningen kan vara sämre så är det en bra idé att ha dubbar. – På snö funkar dubbfria däck bra, när det är ishalka är det dubbdäck som fungerar bäst. Tomas Jansson, produktchef Vianor, verkstadskedja för bil-, däck- och hjulservice: – I Norrland kör man nästan uteslutande med dubbdäck, men hade ibland inte behövt göra det för vägarna är snötäckta under större delen av vintern. – I södra delarna kör färre bilister med dubbdäck fast det hade nog behövts med tanke på ishalkan som kan uppstå under vinterhalvåret. – Många gånger så är har det fryst under natten och töat på dagen. När folk ska upp på morgonen är det glashalt. Då är dubbdäcken överlägsna.