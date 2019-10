Solmacken i Mariestad lockar nyfikna från hela världen

På en slänt intill pulsådern E20, som passerar strax söder om stadskärnan, står en samling solpaneler som producerar elenergi. I andra änden av gärdet står tre containrar, många runda högtryckstankar och en gaspump där bilisterna kan tanka sina vätgasbilar.

Det är sällan kö, eftersom det bara finns en handfull bilar som drivs med vätgas i kommunen.

Men varför har man då byggt en vätgasmack i staden?

Susanné Wallner, utvecklingsstrateg på Mariestads kommun, ­pekar på ett större mål.

– Det handlar om att ställa om för en industriell förnyelse, och ytterst handlar det om att gå mot Agenda 2030, ett hållbart samhälle. Det enda som kommer ut ur avgasröret på vätgasbilarna är vatten, säger ­Susanné Wallner.

Miljöavtrycket är minimalt.

– Det är världens första sol­energidrivna vätgaspump. Vi har fått besök från hela världen som är intresserade av vår modell, berättar Susanné Wallner, inte utan stolthet.

Anläggningen är byggd i moduler, i vanliga stålcontainrar.

– Vi ser det här som en modell. Det är en liten anläggning i dag, men den går att skala upp, säger Jonas Johansson, utvecklingschef i Mariestad.

Foto: Glenn Lindberg

Vätgasbilism á la Mariestad må låta som science fiction men är faktiskt en högst verklig cocktail. Ingredienserna är vatten från Vänern och elenergi från solpanelerna. I en av containrarna på vätgasmacken finns den så kallade elektrolysören, en kompakt anläggning som spjälkar vattnet till vätgas.

Gasen används i vätgasdrivna bränslecellbilar. Det är enkelt uttryckt elbilar utan räckviddsångest. Vätgastankarna ryms under bak­sätet och under bagagerumsgolvet. Vätgasen driver i sin tur en bränsle­cellstack som sitter under motor­huven. Bränslecellen producerar elektricitet som driver elmotorn.

Avgaserna är obefintliga. El­motorn ger inga avgaser alls, och från bränslecellen kommer det bara vattenånga.

Vad är poängen med att först göra el av sol, sedan vätgas av el, och därefter – i bränslecellen – förvandla vätgas till el?

Fördelen jämfört med konventionella elbilar är att vätgasen ger betydligt längre räckvidd. Ett kilogram vätgas räcker till drygt tio mil. Vätgastankarna i den nya bränslecellbilen Nexo från Hyundai räcker till nästan 60 mil i verklig körning.

Men den största skillnaden jämfört med batteribilar är laddtiden. När batterierna är tomma i den vanliga elbilen tar det timmar att ladda upp dem. Även med snabbladdare blir långresor omständ­ligare och planeringskrävande. Att tanka bränslecellbilen med vätgas går nästan lika snabbt som att tanka med bensin. Efter ett par minuter är tanken full och bilen redo för att avverka ytterligare 50 mil.

Foto: Glenn Lindberg

Det finns alltså klara fördelar med vätgasdrift, men också nackdelar. Infrastruktur saknas helt. I dag finns bara fem vätgaspumpar i Sverige. Men det finns planer för en utbyggnad. I Tyskland planeras det för 400 vätgasstationer till 2023. Frågan är också vem som ska tanka där. Två bilmodeller utgör i princip hela utbudet 2019, Hyundai Nexo och Toyota Mirai.

Det är en ”hönan och ägget­situation”. Utan bilar och kunder vill samhället inte satsa på infrastrukturen. Utan infrastruktur ­efterfrågas inte vätgasbilar.

– Grundbulten i vår satsning är att vi ville skapa näringslivs­utveckling i kommunen inom hållbarhet. Vi försöker vara en föregångare. Det är klart att vi får en del frågor, vi har byggt en vätgasstation innan det finns bilar, men det här är en vision och ett politiskt ledarskap. Vi tror att det här är en del av framtiden, säger Jonas Johansson.

