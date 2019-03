Det visar statistik från branschföreningen Bil Sweden. Att nyregistreringarna skulle visa minus även i februari var väntat. Men nedgången blev djupare än i januari, som backade 11 procent. Nyregistreringarna har fallit varje månad sedan augusti i fjol.

– Det var väntat med en minskning även i februari. En viss konjunkturavmattning samt kvardröjande effekter av den nya testmetoden WLTP, som medfört förlängda leveranstider, har påverkat marknaden negativt, säger Jessica Alenius, vice vd för Bil Sweden.

– När det gäller effekterna av det nya fordonsskatten bonus malus, som gjorde att många passade på att köpa och registrera sina bilar före 1 juli förra året, är vår bedömning att den effekten nu till stor del klingat av.

Samtidigt säger Jessica Alenius att jämförelsen görs med ett starkt februari förra året, som var den tredje bästa februarimånaden någonsin för nya personbilar.

Laddbara bilar fortsatte att öka i februari. Takten är nu så hög och stabil att Bil Sweden väljer att skruva upp sina prognoser.

– Vi har nyligen justerat upp vår prognos för antalet nyregistrerade laddbara bilar år 2020 och 2021 med närmare 10.000 bilar per år. Andelen laddbara bilar av nybilsregistreringana väntas enligt den nya prognosen uppgå till 24 procent under 2020 och 30 procent under 2021, jämfört med 19 respektive 25 procent enligt den tidigare prognosen, säger Jessica Alenius.

Tittar man på tio-i-topp i hittills i år är Volvo i topp följt av Volkswagen, precis som under helåret 2018, men nya är Kia med modellen Niro, som finns som hybrid, laddhybrid och ren elbil samt Mitsubishi med laddhybriden Outlander. De har kört in på sjätte respektive sjunde plats.

Bland klimatbonusbilarna, som får bonus på upp till 60.000 kronor, har Mitsubishi återtagit ledningen. Kia Niro laddhybrid ligger på andra plats.

Bästsäljande elbil hittills i år är Renault Zoe följd av Nissan Leaf.

Andlen dieseldrivna bilar har under en längre tid sjunkit, men verkar nu ha ha stabiliserat sig kring strax under 40 procent. Andelen bensindrivna bilar ligger hittills i år på 44 procent.

– Nya dieselbilar uppfyller de strängare Euro 6-kraven och flertalet har Adblue-teknik som reducerar utsläppen av kväveoxider kraftigt. Ökad inblandning av biodrivmedel, som HVO bidrar till att reducera klimatutsläppen från dieselbilar, säger Jessica Alenius på Bil Sweden.

