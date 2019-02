I tabellen nedan har vi listat fem populära modeller i fyra kategorier: bensin, diesel, laddhybrid och elbil.

Bilarna är tre år gamla och har rullat i 6.000 mil, är i normalskick och med service gjort enligt tillverkarnas rekommendationer.

Hur mycket är de värda i dag vid ett inbyte? Vi bad Bilpriser räkna på det. Företaget är en del av KVD-koncernen och har många års erfarenhet av fordonsvärderingar. Genom KVD säljs mer än 26.000 personbilar varje år genom nätauktioner till köpare i Sverige och utlandet.

En gammal tumregel i branschen säger att en ny bil har förlorat halva värdet efter tre år och 6.000 mil. Hur väl stämmer det med dagens bilar? Hur är det med elbilar – har de rasat mer eller är det tvärtom, att de håller värdet bättre nu när branschen håller på att ställa om?

Tabellerna visar flera intressanta tecken. Samtliga laddhybrider har ett inbytesvärde över 50 procent av nypriset. Volvo XC90 T8 har ett restvärde på närmare 60 procent. Även elbilarna sticker ut med Teslas modeller S och X i topp med 61 respektive 60 procent. Undantagen är lilla modellen e-up från Volkswagen och Nissan Leaf med 41 respektive 40 procent.

Markus Carlsson, analytiker på Bilpriser och den som gjort sammanställningen, är lite förvånad över hur väl laddhybriderna står sig:

– Laddhybriderna håller värdet bättre än vi trodde för tre år sedan. Jag är lite överraskad av det eftersom dessa bilar som begagnade inte ger privatköparna några förmåner. Supermiljöbilspremien tillföll första ägaren (i regel ett företag) och föraren fick nedsatt förmånsvärde om bilen rullade som förmånsbil. Men när bilen säljs vidare som begagnad är det slut med förmåner.

– Begagnatköparen får en bil som går en kort sträcka på el, men som därefter genom att den väger mer, drar mer bränsle när batteriet är tomt.

Vad säger du om elbilarna:

– Teslas modeller visar mycket höga värden. Däremot har den första generationen små elbilar med kort räckvidd låga värden i dag.

Bensin och diesel då, hur värderar du dessa bilar?

– Dessa värden ligger i linje med vad vi räknade med för tre år sedan. Dieslarna har påverkats negativt av nya fordonsskatten bonus malus och av debatten om miljözoner, men nu ser vi att nedgången planar ut.

Dock ska sägas att värdefall i procent är en sak - en helt annan är kronor och ören. Räknar man så framstår Teslas som hiskeligt dyra att köra. Värdefallet för Model X blir 82 kronor - per mil! Renault Zoe däremot kör in på 25 kronor per mil, i nivå med bensindrivna Volvo V70.