Toyota Corollas Trek-version redo för skogen

Toyota är ofta tidigt på pucken. Hybridtekniken lanserade de under det sena 1990-talet, modellen RAV4 var en tidig suv och fyrhjulsdrift kom under 1980-talet. Först nu hakar de dock på en 20 år gammal trend. Nu kan du köpa en Corolla som tar dig vidare när vägen tar slut, som man själva uttrycker det.

Corolla i Trek-version är framplockad för Europa och har de sedvanliga attributen för biltypen som svart plast runt karosskanter samt silvrig plast under bilen i form av hasplåtar.

Trälisterna höjer trivselfaktorn mer än vad man kan tro. Ja, plastlister med trämönster, vill säga. Foto: Peter Klemensberger

Leta dig inte för långt ut i myllan bara, markfrigången är förvisso två centimeter mer tilltagen även hos basmodellen men motorn driver endast på framhjulen, inte helt ovanligt för den här typen av bilar.

Förutom plasten kommer även versionen med egen design på fälgar och instegslister samt brun inredning och naturligtvis egna emblem. Stolarna har grova sömmar och kontrasterande kulörer. Invändigt ses även lister med trämönster som ger en mysig stämning.

Corolla är en komfortabel bil. Den är aningen stum utan att vara sportig. Den steglösa växellådan gör sitt jobb även om det typiska gummibandsbeteendet finns där, men inte lika närvarande med denna version med kraftigare bensin- och elmotorer. En svagare version med 1,8-litersmotor finns också och är 20.000 kronor billigare.

Toyota har gått halvvägs när det kommer till digitalisering. Analoga ­hastighets- och varvräknare liksom vridknappar till luftkonditioneringen. Foto: Peter Klemensberger

Bensinmotorn kliver i vanlig ordning in tidigt och stöttar eldriften, men övergången är smidigare än vad man kan tro och ibland tvingas jag snegla på varvräknaren för att få bekräftat att bensinmotorn verkligen är i gång.

Corolla ska vara en rolig Toyota. Prestandamässigt klarar bilen 0–100 kilometer i timmen på 8,1 sekunder men att tala om en sportig upplevelse är fel. Det roliga ligger mer i formen då Corolla är mer väldesignad än föregångarna Auris och Avensis. Och säga vad man vill om plasten på denna version men nog ger det lite mer attityd.

Jag uppskattar hur lätt bilen är att ha att göra med. Automatisk helljusomkopplare, adaptiv farthållare och filassistans underlättar mitt körande. Dödavinkelnvarnare är något jag saknar då runt-om-sikten kunnat vara bättre. Tekniken finns bara i den lyxigaste versionen av grundmodellen Corolla samt i ett teknikpaket som inte finns till Trek-bilarna.

Tygkombinationen och de grova sömmarna är unika för versionen. Foto: Peter Klemensberger

Det höga vägbruset på grov asfalt drar ner på helhetsintrycket och mina skinkor ger stolarna godkänt på långskörningen, inte mer.

Det är ombonat i Corolla. Materialen känns påkostade, särskilt den ”läderklädda” instrumentpanelen. Förarmiljön är en mix av analogt och digitalt och luftkonditioneringen styrs med manuella tydliga vred.

Färddatorn visar en snittförbrukning på 0,62 liter per mil när resan når sitt slut. En resa som till största delen har körts på motorväg och landsväg. Våra kollegor på bilmagasinet Teknikens Värld har har testat ”vanliga” Corolla med samma motor. Snittet var då 0,59 liter per mil med testlaget bakom ratten och 0,67 liter per mil på rullande landsväg. De två extra centimetrarna på höjden hos Trek-versionen tycks med andra ord ha ringa betydelse för bränsleförbrukningen.

17 tums lättmetallfälgar – exklusiv modell för Trek. Foto: Peter Klemensberger

Toyotaspekulanten brukar prioritera driftsäkerhet och ekonomi framför formmässiga utsvävningar. Blir det ändring nu? Prismässigt ligger Trek mellan de två dyraste versionerna av Corolla, med 21 000 respektive 26 500 kronors marginal.

Sitter du och klurar på namnet? Denna version av Corolla är framtagen i samarbete med cykeltillverkaren Trek. Huruvida de har suttit med vid ritbordet är oklart men köper du en bil får du även 30 procent rabatt på en cykel.

Toyota Corolla Touring Sports 2,0 Trek Miljö Koldioxidutsläpp: 121 gram/km. Bränsleförbrukning: 0,53 liter/mil. Miljöförmåner: Nej. Ekonomi Pris: 315.900 kronor. Årlig fordonsskatt: 2 492 kronor per år under de tre första åren, därefter 580 kronor per år. Garantier: Nybil 3 år, vagnskada 3 år, genomrostningsgaranti 12 år, lackgaranti 3 år. Teknik Motor: 4 cylindrar, 2,0 liter, 152 hk vid 6.000, 190 Nm vid 6.000. Elmotor: 107 hk. Total effekt: 180 hk. Drivning: Framhjulsdrift. Växellåda: Steglös automat, CVT. Acceleration 0-100 km/tim: 8,1 sekunder. Toppfart: 180 km/tim. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 465/179/146 centimeter. Bagagevolym: 581–1.591 liter. Maximal släpvagnsvikt: 750 kilo. Betyg del för del Köregenskaper 3 Säkerhet 4 Komfort 4 Miljö 3 Ekonomi 3 Totalt: 17 av 25 Plus För biltypen god prestanda. Tuffare i stilen. Minus Lovar mer än den levererar. Gårdagens hybridteknik. Ingen dödavinkelnvarnare ens som tillval. Visa mer

