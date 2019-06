Uppkoppling för äldre bil öppen för hackning

Just nu: spara 50%

Studenterna, uppdelade i tre grupper och under ledning av professor Pontus Johnson och lektor Robert Lagerström, har ägnat månader åt att granska varsin dongel, avsedd att monteras i bilar av äldre årsmodeller. Den aktuella dongeln är utvecklad av ett nordeuropeiskt företag. Det har möjliggjort för studenterna att föra en dialog med ansvariga tekniker, vilket är svårt i fall med andra, billigare produkter som ofta är producerade i Kina av företag som ignorerar säkerhetsgranskningar.

– Den här dongeln är solitt byggd, men gruppen som granskade den fann ändå allvarliga sårbarheter i den. Dongeln är i princip helt öppen för hackning, fordonet kan helt tas över och styras på distans. Gruppen har rapporterat in sitt granskningsresultat till företaget, som enligt branschpraxis nu har en viss tid på sig att åtgärda dessa, ”patcha” dem, som vi kallar det, säger Pontus Johnson.

Om företaget – som KTH inte vill avslöja namnet på då dialog med ansvariga pågår – efter prövotiden inte åtgärdar svagheterna kommer studentgruppen, bestående av Jonathan Matsson och Aldin Burdzovic, att publicera sitt granskningsresultat.

Donglarna sätts in i bilens OBDII-port, det diagnosuttag som bilverkstäder och bilbesiktningen använder för att på digital väg via styrenheterna läsa av funktioner i bilen. När dessa portar runt millenieskiftet monterades in i nybilar sålda i Europa, fanns ingen tanke på att de skulle användas till sådant som wifi-nätverk. Men eftersom datakraften finns i bilen så har företag hakat på och utvecklat produkterna.

Telia marknadsför en sådan tjänst, kallad Telia Sense, vars dongel var en av de tre produkter som testades. Den visade sig inte ha några särskilda svagheter, utan har bra inbyggd säkerhet, enligt vad studentgruppen som granskat den kunnat finna.

