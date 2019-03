Berättelsen om Saabs uppgång och fall är både vacker och sorglig. Och redan berättad. Punkt för den delen av historien här.

Saab lever alltjämt, både vår 9-3X av årsmodell 2010 och alla andra Saabar världen över som har undgått förgängelse. Med det som utgångspunkt styr jag ut från Stockholm sent en söndagseftermiddag i februari, med Mariestad som ett fängslande första stopp efter 30 mils problemfri körning.

DN:s utsände och museiintendent Peter Bäckström i djuplodande V4-snack på Saab Car Museum i Trollhättan. Foto: Urban Edin

Utmärkt sömn följer i cell nummer 1225 i fångvårdsanstalten, omvandlad till hotell och vandrarhem. Vid dess port får 9-3:an välförtjänt vila.

Måndagen gryr. En polis vid Lunden på riksväg 44, med radarpistol i högsta hugg, har inget att hämta från oss. 70-gräns ska hållas.

Med gps-hjälp landar vi vid lunchtid hos Orio, bildelsföretaget som tidigare hette Saab Automobile Parts. Med placering nästan vägg i vägg med välrenommerade Saab Car Museum i Trollhättan ser Orios medarbetare till att reservdelar till det insomnade märket säkras, både nytillverkade sådana och renovering av befintliga delar.

Det märks direkt att det finns ett stort hjärta för Saab här på kontoret i Trollhättan.

– Nya 9-5 var konstruerad av Saab som en Saab, det är fel att kalla den för en kopia av ett annat bilmärke, säger Alan Ludwell med eftertryck.

Han är britten som i unga år kom till Trollhättan och sökte jobb som ingenjör hos Volvo Flygmotor.

– Men Volvo ville inte ha mig, de jobbade med militära produkter och jag var ju utlänning. Då gick jag rakt över gatan till Saab. Och där fick jag jobb, säger Ludwell, som i rollen som försäljningschef än i dag har Saab som sitt arbetsmaterial.

Vår 9-3X togs emot i Trollhättan av Orios Urban Edin. Foto: Kalle Holmberg

Hjärta är en sak, men inget som bildar affärsmässig grund för näringsverksamhet. Det gör däremot de cirka 250.000 Saabar som ännu rullar i Sverige. Dessa bilar tillsammans med de runt 750.000 Saabarna i övriga världen är Orios fokus.

– Men vi är försiktiga med att använda varumärket Saab, det tillhör försvarskoncernen Saab AB. Vi använder Saab Original som beteckning på våra produkter, längre än så kan vi inte gå, säger Urban Edin, ansvarig för marknadsföring och kundrelationer, om de tusentals delar från leverantörer i både Sverige och utomlands som Orio levererar vidare.

Själva distributionsnavet i detta ligger i företagets stora lager i Nyköping.

Innan denna road trip för oss dit styr jag dock vår 9-3X norrut i Trollhättans täta trafik, till fabriken där vår projektbil för 16.644 mil sedan rullade av bandet den 28 augusti 2009, som årsmodell 2010. En mycket förstående väktare i nuvarande fabriksägaren Nevs vaktkur låter mig ställa upp Saaben framför grinden för fotografering. Här blev du till...

Här blev den till, i augusti 2009: Projektbilen vid Nevs fabrik, tidigare Saab Automobile, i Trollhättans norra utkant. Foto: Kalle Holmberg

Ut på vägen igen, riktning nordost på den till stora delar så bedrövliga E20. Det hinner bli sent innan vi får nattvila hos ett bed and breakfast i sörmländska Vingåker. Under följande förmiddag lyser solen över oss under de återstående knappa nio milen till Nyköping. Hos OKQ8 intill stadens busstation får Saaben en automattvätt modell större.

Dan Samuelsson, operativ chef, och Bengt Ekholm, kundtjänstmedarbetare, öppnar en av portarna in till Orios gigantiska lager i Nyköpings utkant. Snart står vår nytvättade projektbil inne i byggnaden, med det väldiga hyllsystemet bildande bakgrund. Vi hade bett om den bilden – och vi får den: Vår Saab omgiven av delarna som tillsammans kan hålla ihop just en Saab.

Verksamheten som handlar om bilmärket växer inte längre. Logistiktjänster för andra kunder ger viss kompensation.

Truckförare Martina Adolfsson tar höjd för ännu en Saab-order. Foto: Jacques Wallner

– Oundvikligt att den delen minskar, takten har planat ut. Men vi vill hålla bilarna rullande så länge som möjligt, säger Dan Samuelsson.

Han försäkrar att det finns mycket Saab-hjärta på arbetsplatsen:

– För många var det smärtsamt att se moderbolaget gå i konkurs. Det finns helt klart en stolthet här i Nyköping att få jobba för Saab. Det är alltjämt så.

