Volvo chockhöjer priserna på bildelning

Så räknade vi

DN räknade på två konkreta och relevanta exempel och jämförde tjänsterna utifrån den information som finns på hemsidorna hos Sunfleet och M. Vi valde att använda den mindre suven XC40 eller kombin V60 under en helg respektive under en vecka. Bilvalet hänför sig i att de ofta väljs av kunder och praktiska.

I både Sunfleet och M ingår försäkring och i M:s fall även ett mått av självriskreducering.

I båda fallen använde vi en sträcka på 30 mil – relevant för en kund/familj som exempelvis ska ta sig till ett sommarställe 10 mil bort tur och retur.

Hos både Sunfleet och M kan man välja mellan ”liten”, ”mellan” eller ”stor” (även om Sunfleet använder sig av engelska namn)

I alternativen ”mellan” och ”stor” där månadsavgift ingår tar Sunfleet 1:50 kronor per kilometer. I alternativet utan månadskostnad tar man 2:25 kronor per mil. M har fria mil enligt hemsidan. Men på sträckor över 30 mil börjar även M att ta betalt för kilometer, enligt uppgifter från presstjänsten: Efter skriftlig förfrågan rör det sig om 2:50 kronor per kilometer vilket är dubbla priset jämfört med Sunfleets 1:25 kronor samt att man i helgerbjudanden får köra upp till 60 mil utan extra kostnad.

Helgpriser:

Helgpris med Sunfleet i mellanalternativet:

1.673 kronor. I det ingår fast månadskostnad på 499 kronor och helgkostnad på 799 kronor samt kilometerkostnad (300 km x 1,25 kr) på 375 kronor.

Helgpris med M i mellanalternativet:

2.490 kronor. I det ingår fast månadskostnad på 195 kronor och helgkostnad på 2.295 kronor.

Skillnad: M är 817 kronor dyrare.

Helgpris med Sunfleet i ”stora” alternativet:

1.973 kronor. I det ingår fast månadskostnad på 999 kronor och helgkostnad på 599 kronor samt kilometerkostnad (300 km x 1:25 kr) på 375 kronor.

Helgpris med M i ”stora” alternativet:

2.890 kronor. I det ingår fast månadskostnad på 895 kronor och helgkostnad på 1.995 kronor.

Skillnad: M är 917 kronor dyrare.

Väljer man alternativet utan fast månadskostnad heter det i Sunfleets alternativ ”One”. Då kostar en helg 1.744 kronor. I det ingår helgpris på 1.069 kronor samt kilometerkostnad (300 km x 2:25 kr) på 675 kronor.

Motsvarande helgpris hos M med alternativet ”Lilla” är 2.495 kronor.

Skillnad: M är 751 kronor dyrare.

Veckopriser

Veckopris med Sunfleet i mellanalternativet:

3.773 kronor. I det ingår fast månadskostnad på 499 kronor och veckokostnad på 2.899 kronor samt kilometerkostnad (300 km x 1:25 kr) på 375 kronor.

Veckopris med M i mellanalternativet:

5.990 kronor. I det ingår fast månadskostnad på 195 kronor och veckokostnad på 5.795 kronor.

Veckopris med Sunfleet i ”stora” alternativet:

3.673 kronor. I det ingår fast månadskostnad på 999 kronor och veckokostnad på 2.299 kronor samt kilometerkostnad (300 km x 1:25 kr) på 375 kronor.

Veckopris med M i ”stora” alternativet:

5.890 kronor. I det ingår fast månadskostnad på 895 kronor och helgkostnad på 4.995 kronor.

Det skiljer i båda fall alltså över 2.200 kronor till nya M:s nackdel.

Det går inte att välja veckohyra i Sunfleets lägsta alternativ ”One” som saknar månadskostnad och främst är avsedd för kunder som kör sällan och lite. Men jämför vi Sunfleets minsta alternativ som faktiskt har månadskostnad - ”liten” kostar det 4.543 kronor. I det ingår 3.669 kronor för veckohyra, 199 kronor fast månadskostnad samt 675 kronor i kilometerkostnad (300 x 2:25 kr).

Veckopris i M:s lilla alternativ kostar 5.995 kronor.

Det skiljer 1.452 kronor till M:s nackdel.

Med helg menas enligt Sunfleet fredag kl 17 till måndag klockan 08.