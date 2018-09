Volvos lyxbil som skulle visa att du inte bara var rik

Men det blev aldrig någon affär.

Varför?

För att det här var en tid före det att mobiltelefonen blev varje människas kommunikationsredskap. Telefonen satt liksom fast i bostaden; med en sladd kopplad till ett telefonjack.

Min arbetskamrat hade ringt och ringt och önskat sälja... men fick aldrig något svar. Antingen arbetade jag med att köra tankbil eller var ledig och ute...

Hur som helst i år fyller 164-modellen 50 år.

Biltillverkaren beskriver premiären det oroliga året så här:

”På Volvo i svenska Göteborg handlade mytomspunna 1968 inte så mycket om revolt. Fokus låg på lanseringen av den nya prestigemodellen 164.”

Varumärket skulle lyftas. Det var en önskan internt sedan länge. Men det kostar stora pengar att utveckla nya bilmodeller.

Därför baserades 164 på 140-serien. Fast karossen fick förlängas för att rymma den större sexcylindriga motorn. Axelavståndet förlängdes också. Fronten lånades från ett nedlagt 1950-talsprojekt som redan då siktat på att ta fram en finbil. Blanklister kring hjulhusen visade världen att här kom Fin-Volvon.

Interiören gjordes mer påkostad än i 140-serien. Redan efter ett år blev läderklädsel standard. Det gick att få sin 164:a med finesser som elfönsterhissar, elmanövrerad taklucka, luftkonditionering och tonade rutor.

Påkostad interiör skulle övertyga köparna om att det var något annat än en 140:a. Foto: Volvo

Men servostyrning i den stora bilen blir inte standard förrän till årsmodell 1971. Från årsmodell 1972 kan man välja elektronisk bränsleinsprutning.

Volvo återanvänder stolt en slogan från en amerikansk annons: ”The Luxury Car That Shows You Have More Than Money” (lyxbilen som visar att du har mer än pengar). Underförstått utbildning.