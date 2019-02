Toyota har lyckats väl med småbilen Yaris. Trots att kunderna i den här klassen är ytterst priskänsliga har Toyota lyckats få allt fler att välja den dyrare versionen med elhybrid. Andelen i fjol som valde den var 68 procent.

Tidigare fanns Yaris även med diesel, men den fasades ut får några år sedan. Nu är det elhybrid eller ren bensindrift som valet står emellan.

Elhybrid betyder att bensinmotorn assisteras av en elmotor. Batteriet går inte att ladda upp med sladd, som med en laddhybrid, men har ändå tillräckligt med energi för att driva bilen kortare sträckor på el i låg fart, exempelvis när man kör i ett garage eller i ett p-hus.

Det känns och hörs när bensinmotorn rusar igång, men ljudet blir inte störande högt. Kraften når framhjulen genom en steglös automatlåda (e-CVT), som kontrolleras med en traditionellt utformad automatlåde-spak på mittkonsolen. I de större modellerna Auris och Prius sitter en mindre spak högre upp på instrumentbrädan.

Enkelt och överskådligt. Foto: Lasse Swärd

Förarmiljön får klart godkänt. På den treekrade ratten, som ger god styrkänsla med lagom motstånd, sitter knappar för bland annat radio och färddator.

Instrumenten består av två stora mätartavlor, en för hybridsystemet och en för hastighet och mellan dem färddator med diverse uppgifter som går att bläddra fram.

I mitten av instrumentbrädan finns en pekskärm med radio, navigation (tillval) med mera och under den knappar för två zons klimatanläggning, som är standard i jubileumsversionen Y20, som hade premiär på bilsalongen i Paris i fjol höstas och som nu går att köpa i Sverige.

Vid lanseringen var det 20 år sedan modellen hade urpremiär. Y20 har piffats upp med specialdesignade 16 tums aluminiumfälgar, sidokjolar och nya detaljer i fronten.

Grundpriset är 189 900 och täcker in det mesta i utrustningsväg. Bland tillvalen finns pearl-lack, panoramaglastak och parkeringssensorer.

Hybridpaketet arbetar smidigt och ger låg förbrukning. Foto: Lasse Swärd

Närmaste konkurrent är Volkswagen Polo 1.O TSI. Men den blir närmare 23.000 kronor dyrare med motsvarande utrustning. Utan hybrid.

Yaris är den enda bilen i klassen som går att få med elhybrid. Jämfört med bensinversionen 1,5 och 115 hästkrafter är hybriden 11.000 kronor dyrare.

Hybriden är ungefär en deciliter snålare på bränslet per mil. Det betyder cirka 1,50 kronor. Kör du 1.500 mil per år blir 2.250 kronor. Efter fem har du tjänat in mellanskillnaden.

Men jag tror inte så många räknar så. Det handlar nog mer om den positiva merkänslan det ger att köra så snålt som möjligt och att kunna köra på el, låt vara bara kortare sträckor, men ändå. Och andrahandsvärdet lär stå sig bättre än den rena bensinversionen.

– Våra kundundersökningar visar att har man väl kört hybrid, då går man inte tillbaka till en vanlig bil, säger Erik Gustafsson, informationschef på Toyota Sverige.

Trångt värre i baksätet. Foto: Lasse Swärd

Ett alternativ till köp är att välja privatleasing. det kostar från 2.095 kroro per månad.

– Generellt för Toyota ligger andelen privatleasing omkring 30 procent, vilket är i linje med marknaden som helhet. Dock skiljer sig denna andel kraftigt beroende på modell. Mest populär som privatleasad är Aygo med nära 70 procents andel, Yaris har i sin tur omkring hälften, säger Erik Gustafsson.

Slutintrycket är positivt. Trots att Yaris har avancerad hybridteknik är den billigare än närmaste konkurrenten Polo. Modellerna Opell Corsa och Ford Fiesta ligger under i pris, men båda är törstigare, vilket även gäller för Polon.

Till nackdelarna hör att den inte är godkänd för dragkrok och att baksätet är väldigt trångt. En irriterande detalj är placeringen av knappen för stolsvärmen - under handtaget till handbromsen.

Halvkombi är en praktisk karossform. Foto: Lasse Swärd

Konkurrenter med motsvarande utrustning: Opel Corsa: 90 hk 6 vxl automat 168.800 kronor. Förbrukning: 6,6 l/100 km och 149 gram/km CO2. Polo 1,0 TSI: 212.700 kronor. Förbrukning: 4,6 l/100 km och 105 gram gram/km CO2. Ford Fiesta Trend Plus automat: 176.900 kronor. (ej navigation). Förbrukning: 5,6 l/100km och 125 gram/km CO2. Visa mer