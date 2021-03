Motorsporten som satsar på miljöarbete

Under påskhelgen kommer hon att tävla i öknen i Saudiarabien i en eldriven fyrhjulsdriven suv och hon gör det i en motorsportserie vars största mål är att uppmärksamma klimatförändringarna och göra något åt dem. Dessutom är hälften av de 18 förarna kvinnor.

Hur ser du som kvinna på att ni ska tävla i Saudiarabien, där kvinnor bland annat var förbjudna att köra bil fram till sommaren 2018?

– Jag förstår att frågan kommer, men anledningen till att vi är i Saudiarabien grundar sig i klimatfrågan och att landet är en del av världens största ökenområde.

– Vi har ett mästerskap med hälften män och hälften kvinnor som tävlar på lika villkor. Att kunna ta det till Saudiarabien och visa det för dem, att detta är normalt i resten av världen. Det tycker jag är ett bra budskap, säger Mikaela Åhlin-Kottulinsky.

– Det här är så mycket större än att tävla med bil, det kommer att bli en ögonöppnare för alla inblandade och jag känner att det kommer att bli tufft att se all påverkan som klimatförändringarna har haft.

Hittills har det varit svårt eller omöjligt att koppla samman motorsport och miljöarbete. Men organisationen bakom den nya serien, som även arrangerar den eldrivna racingserien Formula E, har ambitiösa mål för att lyckas med just det.

Årets säsong består av fem tävlingar som alla kommer att köras på platser som drabbats extremt hårt av klimatförändringarna. Utbredning av öknarna i Saudiarabien och på den arabiska halvön, bortsmälta glaciärer på Grönland samt nedsmutsningen av haven, där enorma mängder plast flyter iland i Senegal är tre av fokuspunkterna. En annan minst lika viktig detalj är att serien kommer att arbeta med åtgärdsprogram vid varje destination.

– Tisdagen och onsdagen före premiären i Saudiarabien kommer vi att vara del i Red Sea Turtle Conservation Program. Det blir workshops och utbildningar om klimatförändringar men även om lösningar, säger Mikaela Åhlin-Kottulinsky.

Mohammed Bin Salman, framstående figur i huset Saud. Foto: Henrik Montgomery/TT, Henrik Montgomery/TT

Det kan ses som ytterst problematiskt att genomföra tävlingen i Saudi­arabien. Landet styrs av det hårda kungahuset Al Saud, det finns varken politiska partier eller yttrandefrihet. Dödsstraff och summariska avrättningar är vanliga. Kvinnor diskrimineras institutionellt och flera av de som medverkade till kvinnors körkortsrätt 2018 har gripits och straffats. Dessutom står 90 procent av landets export av fossil olja och gas – två produkter som utgör halva landets bnp.

– I samband med tävlingarna i Senegal ska vi plantera en miljon träd och där ska vi som förare också vara med och hjälpa till, berättar Mikaela Åhlin-Kottulinsky.

Ambitionen är att hela serien ska lämna ett positivt klimatavtryck redan under första säsongen. Man ska alltså ta bort mer koldioxid ur atmosfären än vad man tillför. En utopi eller ett verkligt mål?

En del av det arbetet hoppas man få hjälp av supportrarna med genom det internationella uppropet Count us in (Räkna med oss), vilket enkelt uttryckt går ut på att inspirera människor till förändringar som drar ner koldioxidutsläppen. Genom 16 enkla definierade steg, såsom att flyga mindre eller att cykla och gå mer, är tanken att man ska göra sitt eget koldioxidavtryck mindre. Genom att man sedan via Extreme E:s hemsida väljer vilket av de tävlande teamen man stöttar så blir det ytterligare en tävling i tävlingen. Vilket team kan sänka koldioxidutsläppen mest?

Odyssey 21 E-SUV. Foto: Shivraj Gohil

Alla i serien kommer att köra likadana eldrivna suvar, Odyssey 21 E-SUV, som enligt serieorganisatören kommer att laddas klimatneutralt via vätgasgeneratorer.

Alla bilar och all utrustning kommer att skeppas mellan de fem olika tävlingarna med seriens eget fartyg, ett ombyggt gammalt postskepp. Dessutom får varje team ha max sju personer på plats, inklusive förarna. Allt detta för att hålla nere klimatpåverkan, vilket hjälpt till att generera stort intresse redan innan premiärtävlingen körts.

– Serien har attraherat jättestarka namn från olika discipliner inom motorsporten såsom världsmästare i rallycross, rally och Formel 1. Jag har inte alls lika mycket erfarenhet, men årets säsong kommer att innebära så mycket nytt för alla inblandade.

– Dessutom skapar det här en bra plattform för att få in kvinnor på toppnivå inom motorsport, där vi tävlar på lika villkor. Det viktiga är att utgå från prestanda hos varje förare, att utnyttja styrkorna för att dra taktiska fördelar. Då handlar det om förare mot förare, inte om man är man eller kvinna, säger Mikaela Åhlin-Kottulinsky.

– Om bilen går sönder, visst blir vi ledsna. Men om budskapet från Extreme E når ut, då känns det som en seger.

