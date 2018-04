MTG Sveriges nya vd Filippa Wallestam: ”Lokalt innehåll är vår spets”

Som åttaåring ansvarade hon ensam för en häst. Nu ansvarar hon för 400 personer.

Rollen är ny men både bolaget och branschen kan hon väl. Klivet upp från den tidigare tjänsten som operativ chef för den nordiska verksamheten till vd-posten för tv-kanalerna och radioverksamheten inom MTG var naturligt. Efter två veckor har hon redan landat i rollen.

– Jag har jobbat nära teamet under en lång tid så jag vet redan vilka utmaningar som bolaget står inför. Vi kan redan nu planera för vad vi gör framöver, säger hon.

När Jan Stenbeck grundade bolaget 1987 blev TV3 Nordens största privatägda tv-kanal. År 2017 omsatte koncernen 18 miljarder kronor. I mars blev det känt att MTG delas upp i två bolag.

Detta efter att det stått klart att affären med danska TDC fallit samman. Spel och e-sport, som tidigare gått under namnet MTGx, knoppas av och blir ett eget bolag. Den övriga nordiska verksamheten, inklusive produktionsbenet MTG Studios samt Splay, blir Nordic Entertainment Group med tidigare Sverige-vd:n Anders Jensen som koncern-vd. Filippa Wallestam är vd för den svenska verksamheten. Under året ska Nordic Entertainment Group börsnoteras.

Internationella jättar som Netflix och HBO har ökat konkurrensen inom branschen. Utmaningen är att följa med när konsumtionsmönstren ständigt ändras och att se till att finnas där kunden vill vara, enligt Filippa Wallestam.

– Lokalt innehåll är vår spets. Vi har också satsat mycket på sport och drama. Det kommer vi att fortsätta med, säger hon.

Tittarna vill ha saker som känns på riktigt.

Svenska program som Lyxfällan, Parneviks och Hemliga beundrare fungerar bra, enligt Filippa Wallestam. Några större överraskningar med henne som vd är inte att vänta, eftersom själv under längre tid har deltagit i strategiarbetet.

– Tittarna vill ha saker som känns på riktigt. Program som innehåller händelser från verkliga livet där något viktigt står på spel är stort, säger hon.

Filippa Wallestam växte upp i Täby, norr om Stockholm. Föräldrarna är jurister. Hon och de två systrarna hade varsin häst, så mycket tid spenderades i stallet. Efter studierna på Handelshögskolan hade hon tröttnat på Stockholm och sökte sig utomlands. Snart började hon arbeta som strategikonsult på Boston Consulting Group, först i London och senare i New York. Främst arbetade hon mot olika typer av mediebolag inom tv, tidningar och musik.

– Frågan var alltid: Vart kommer reklamintäkterna att förflyttas? Slutsatsen var densamma: att vi kommer att fortsätta konsumera tv och digitalt innehåll, säger hon.

– Det är samma utmaningar som spelas upp om och om igen. CD-skivorna var först ut, sedan kom tryckt press. Nu har omställningen kommit till rörlig bild, säger hon.

I höstas rapporterade DN om en kvinnofientlig och kränkande kultur inom MTG efter att ha tagit del av flera vittnesmål. Det rapporterades även om tv-branschens tuffa villkor.

Känner du igen dig i beskrivningarna om hur arbetskulturen ser ut?

– Jag känner igen beskrivningen men inte att det gäller det bolag jag har lärt känna. Vi jobbar hårt med att se till att medarbetarna respekterar varandra och mår bra, säger hon.

Filippa Wallestam, ny vd för MTG Sverige. Foto: Hampus Andersson

Många unga människor och frilansare bland medarbetarna försvårar rutinerna i produktionsbolagen, säger hon. På senare tid har MTG arbetat med tydliga processer för att det ska vara lättare att flagga när saker inte går till som de ska, enligt Filippa Wallestam.