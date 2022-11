Musk hotar med strid mot Apple

Elon Musk antyder i en serie Twitterinlägg att han tänker ge sig på Apple. Han skriver bland annat att den amerikanska teknikjätten till största delen stoppat sin annonsering på Twitter.

Apple uppges ha varit den största annonsören på Twitter under årets första kvartal, enligt The Washington Post.

”Hatar de yttrandefrihet i USA”, frågar sig den kontroversielle entreprenören.

Musk sällar sig också till de som kritiserat att Apple tar 30 procent i avgift av apputvecklare som tjänar mer än en miljon dollar om året genom Apples digitala butik App Store, vilket bland annat ”Fortnite”-skaparna Epic är i juridisk konflikt med Apple om.

”Apple har också hotat att hålla Twitter borta från App Store, men säger inte varför”, skriver Musk, som också delar en omskriven reklamfilm som Epic släppte i samband med att den striden med Apple inleddes 2020.

Twitters tidigare säkerhetschef Yoel Roth skrev nyligen i en text i The New York Times att Twitter är beroende av Google och Apple, eftersom bolagen till stor del avgör om Twitters app ska finnas tillgänglig på Android- respektive Iphonemobiler via sina digitala butiker.

Både Apple och Google kräver att sociala medier ska ha effektiva system för att moderera skadligt innehåll. Sedan Musk tog över Twitter, sparkade halva personalstyrkan och bland annat återaktiverade Donald Trumps konto, har kritiker varnat för att det finns risk att mer skadligt innehåll publiceras på Twitter.

Skulle Apple och Google stoppa Twitterappen skulle det vara en ”katastrof” för Twitter, och göra det ”svårare för miljarder potentiella användare att nå Twitters tjänster”, skrev Roth.

Sarah Roberts, forskare vid University of California, säger till AFP att Musk inte verkar ha förstått att själva Twitter också är ett varumärke, som kan ha betydelse när annonsörer väljer var de vill synas.

– Det handlar inte ens om att de oroar sig för innehållet. Twitters varumärke är nedsmutsat, ett non grata-varumärke som företag inte vill sammankopplas med, säger hon.

