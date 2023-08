Musk tar ned X-skylt – dagar efter den sattes upp

Logga in

I samband med att skylten sattes upp huvudkontorets byggnad på fredagen inledde de lokala myndigheterna i San Francisco en utredning. Den handlade om huruvida företaget X, tidigare känt som Twitter, som ägs av Elon Musk hade tillåtelse att montera skylten på taket.

Det krävs nämligen speciella tillstånd för att montera eller ändra skyltar på stadens byggnader och tak, bland annat av säkerhetsskäl, rapporterar CBS News.

Under helgen fick staden även in flera klagomål från boende i området som stördes nattetid av skyltens starka sken. Sammanlagt fick myndigheterna in 24 anmälningar mot skylten, rapporterar CNN.

– Först trodde jag att det var en blixt och då blev jag förvirrad. Jag gick till mitt fönster och tittade ut, men jag kunde inte någonting alls. Jag trodde att det var en polissiren eller liknande, säger Patricia Wallinga som bor mitt emot X-huset till CBS News.

När stadsbyggnadskontoret skulle kontrollera skylten på måndagen möttes de av byggnadsarbetare som monterade ned den.

Fastighetsägarna kommer tvingas betala retroaktiva tillståndsavgifter och ytterligare avgifter som ska bekosta myndigheternas utredning, rapporterar CNN.

Tidigare i juli meddelade Elon Musk, som köpte sociala medieplattformen Twitter i fjol, att företaget skulle byta namn till X. I samband med namnbytet sattes den nya loggan upp på företagets kontor i San Francisco.

