En miniväska från varumärket ATP Atelier körs runt i en tågvagn på en liten leksaksräls i skyltfönstret. På galgarna hänger kläder från några av de mest kända exklusiva modehusen: Chanel, Christian Dior och Saint Laurent. I högtalarna spelas julmusik.

Nathalie Schuterman gör entré i sällskap av hunden Leo, en fransk bulldog. Hon hälsar vänskapligt på några kunder. Modekännaren är känd för butiken på Birger Jarlsgatan som bär hennes namn. Det är också där DN träffar henne för intervjun. Det har gått 25 år sedan starten. Sedan dess har branschen genomgått en stor omställning. Med handeln på nätet har marginalerna krympt.

– Det är svårt för butiker att gå runt med höga hyror och personalkostnader, säger Nathalie Schuterman.

Dessutom har kunderna i allt högre grad börjat prioritera hållbarhet. Det är framför allt synen på att shoppa som har förändrats, säger Nathalie Schuterman.

– Konsumtion i massor är inte längre attraktivt. I stället köper man några riktigt fina saker och låter sedan bli att handla. Det gör att fler tenderar att konsumera lyxmode, som ofta är tillverkat i Europa och håller en högre kvalitet. Det är kul för oss men de som säljer massproducerat mode kommer få det allt svårare tror jag, säger hon.

Nathalie Schuterman med hunden Leo. I den 400 kvadratmeter stora butiken på Birger Jarlsgatan finns mode från de exklusiva modehusen. Foto: Eva Tedesjö

Trenden där streetmodet letade sig in bland lyxen börjar blåsa över.

– Fulmodets tid är över. Nu uppskattar allt fler kvalitet, hantverk och långsiktighet igen. Mode ska vara hållbart och vackert.

Med ”fulmode” syftar Nathalie Schuterman på färgglada plagg gjorda i nylon och andra konstmaterial.

– Ostylish, säger hon.

I butiken finns jackor för över 70.000 kronor, väskor för nära 30.000 kronor och skor för omkring 15.000 kronor.

Hur gör du för att attrahera den målgruppen som har råd att köpa kläderna?

– Det börjar och slutar med produkten – att se till att ha rätt produkt som kunderna vill ha. Det gäller att följa tendenser och trender men ändå vara försiktig och göra ett noggrant urval. Det i kombination med att erbjuda enormt hög service, säger Nathalie Schuterman.

Nathalie Schuterman var intresserad av mode redan som barn, men när hon studerade mode i London väcktes intresset på allvar. Foto: Eva Tedesjö

Vad är lyx i dag?

– Det är lycka. Att känna sig lycklig är en lyx många eftersträvar. Det går hand i hand med tid och att inte känna stress över olika saker, som barn, pengar eller en dålig relation. Lyx är att vara tillfreds med livet.

Har synen på lyx förändrats sedan du startade för 25 år sedan?

– Att sträva efter lycka har alltid varit förknippat med lyx. Men under 1990-talet när Sex and the City var populärt var shoppning mer accepterat, säger hon.

Om människor tidigare lade mycket tid och pengar på shoppning, vad läggs det på i dag?

– För mina kunder tror jag det är oförändrat. De har inte haft shoppning som ett intresse, utan vill se snygga ut för att de ska på ett möte eller besöka något speciellt ställe. Precis som att de vill bo bra. Det är en livsstil, ett koncept.

– I dag är det mer fokus på vad som som sker i världen hur vi påverkar miljön. Folk funderar över vad som egentligen är viktigt. Samtidigt har mina kunder alltid varit engagerade i miljö och samhälle genom att ha fadderbarn till exempel, säger Nathalie Schuterman.

Butiken blev känd för den breda massan som Solsidan-Mickans favorit. Karaktären från Saltsjöbaden utanför Stockholm, som spelas av Josephine Bornebusch, myntade bland annat begreppet ”Sjuttio på Schuttis” (70 procent på Nathalie Schuterman).

– Stockholmare med modeintresse har alltid hittat till oss ändå. Däremot har kännedomen hos svenska folket som helhet blivit större, säger Nathalie Schuterman.